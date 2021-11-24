Paşinyan: Koridor açılması meselesini Türkiye’yle müzakere etmeyeceğiz

Türkiye’yle ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ancak Ermenistan’dan geçerek Azerbaycan’ı Nahçıvan ve Türkiye’ye bağlayacak bir koridor açılmasını müzakere dahi etmeyeceklerini belirtti. Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Paşinyan, “Türkiye’yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz ancak koridor açılması konusunu müzakere etmek istemiyoruz, (Güney Kafkasya’da) ulaşım yollarının açılması konusunu müzakere etmek istiyoruz” dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydeden Paşinyan şu ifadeleri kullandı: “Kendilerini ‘tek millet, iki devlet’ ilan eden Azerbaycan ve Türkiye’ye sormak istiyorum: Ermenistan’ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımını devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse, bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa, o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var. Bu soruya açıklamalarla değil eylemlerle cevap vermeliler.” Paşinyan, Ermenistan’ın Türk dünyası içine sıkıştığını ve Türk dünyasının bir kısmının da Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndenpartneri olduğunu ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/pasinyan-koridor-acilmasi-meselesini-turkiyeyle-muzakere-etmeyecegiz–1051102335.html