Linet’i hoş görelim mi? – Yakup Barokas

***Metinde yer alan görüşle yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

İsrail’de Eurovision’a katılacak şarkıcı seçimi her yıl olduğundan farklı olarak bu yıl Kanal 12 yerine ihaleyi kazanan Kanal 13 tarafından düzenlenen bir yarışma ile belirleniyor. XFactor adı altında gerçekleştirilen bu yarışmaya Türkiyeli şarkıcı Sapir Saban’ın yanı sıra kariyerine Türkiye’de devam eden Linet de katıldı.

İlk tur elemeyi geçen Linet’in yarışmaya katılması Türkiyeli Yahudiler arasında büyük tepki ile karşılandı. Linet’in annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından Leyla Özgecan, babası ise Türkiyeli bir Yahudi olan ve İsrail’e göç eden Shmuel Menaşe’dir. Linet Menaşe 1975 yılında Tel Aviv’de doğdu.

Peki Türkiye’de magazin basınında yer alan haberlerde, XFactor’deki performansıyla jüri üyelerini son derece etkilediği belirtilen Linet hakkında, “İsrail’i salladı” gibi manşetler atılırken Türkiyeli Yahudilerin karşı çıkışlarının nedeni neydi?

2010 yılında Mavi Marmara olayı sonrasında Türkiye’de İsrail aleyhine, başını İHH’nın çektiği büyük çapta bir miting düzenlendi. Filistin bayraklarının dalgalandığı ve “Sustukça öldürülüyorsun!” türünden pankartların yer aldığı bu mitinge şarkıcı Linet sözüm ona İsrail zulmünün karşısında yer aldığını ifade etmek için söz aldı. Linet konuşmasında şunları söyleyecekti:

“500 yılı aşkın bu topraklarda yaşayan bir ailenin ferdi olarak ülkem ve vatanımla gurur duyuyorum. Uluslararası sularda yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyorum”.

Mavi Marmara olayının tartışması konumuz dışında kalmaktadır. Demokratik bir ülkede her insanın siyasi görüşlerini belirtmesi doğal karşılanabilir. Linet İsrail’de doğup büyümesine karşın daha ileri bir tarihte sahne aldığı bir lokalde asker kaçağı olduğunu itiraf ettiğine göre İsrail’e karşı fazla bir bağlılık duymadığını kabul etmek gerekiyor. Linet bu itirafında okulu bitirdikten sonra askere gitmesi gerektiğini fakat kendisinin çıkıp Türkiye’ye geldiğini anlatacaktı.

Hamas’ı destekleyen bir örgüte ait ve Gazze’ye insani yardım görüntüsü altında silah sokmaya çalışan bir geminin İsrail karasularına girmesini engelleyen İsrail’in vahşet uygulayan bir ülke olarak suçlandığı bir toplu gösteride platforma çıkıp konuşma yapan bir sanatçıyı kendinden nefret eden Yahudi (Self hating Jew) olarak tanımlamak istemiyorum. Sosyal medyada kimi iyiniyetli kişi Linet’in belki bu yönde konuşmaya zorlanmış olabileceğini ileri sürdü.

Peki Linet’in dört yıl sonra, 2014’te bir Gazze harekâtı sırasında, “Allah Hitler’den razı olsun” şeklinde bir tweet atan şarkıcı Yıldız Tilbe’ye arka çıkmasına ve birlikte fotoğraflar çektirmesine ne demeli?

Linet Yıldız Tilbe ile

Yıldız Tilbe’nin bu antisemit davranışı karşısında Türk Yahudi Toplumu tepki göstermiş ve Turkcell Tilbe’nin yer aldığı bir reklamı geri çekmişti.

O tweetlerin yeniden gündeme gelmesi üzerine Linet’e sorulduğunda şöyle konuşmuştu: “(…) özür dilemek bir erdemdir. Hepimiz hata yapıyoruz. İstemeden de olsa bir şeyler oluyor. Bundan dolayı ben affedici olalım diyorum.”

Açıkçası ben, İsrail’e karşı nefret kusulan, antisiyonizm kisvesi altında antisemitizmin en acımasızca sergilendiği bir mitingde söz alan ve Hitler’e hayranlığını ifade eden Yıldız Tilbe ile kanka olan Linet’i affedemiyorum. Evet Yıldız Tilbe’ye karşı affedici olan Linet’e karşı affedici olamıyorum…

Hele hele şöhret ve para hırsıyla İsrail’i temsil edecek bir yarışmaya katılması, İsrail’de bir dizi konser verecek olmasına ne demeli…

–Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

https://www.avlaremoz.com/2021/11/08/lineti-hos-gorelim-mi-yakup-barokas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lineti-hos-gorelim-mi-yakup-barokas