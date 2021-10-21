İSTANBUL LATİN KATOLİK KİLİSESİNİN YENİ DİNİ ÖNDERİ PATRİKHANE’DE

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 21 Ekim 2021, Perşembe, saat 17:00’de, İstanbul Latin Katolik Kilisesi’nin yeni dini önderi Monsenyör Massimiliano Palinuro’yu Patrikhane’de kabul etti. Sayın Monsenyör’e Buğra Poyraz refakat ederken, görüşmeye Kiliselerarası İlişkiler Bölümü Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan da katıldı.

Monsenyör Massimiliano, İstanbul’a geldiği bu günlerde, şehirde bulunan kardeş kiliselerin ruhani önderleriyle görüşerek kendileriyle tanışmayı amaçlamıştı. Bu bağlamda, Ermeni Patrikliği’ni ziyaret ederek Patrik Hazretleri’yle görüşmekteydi. Sohbet esnasında, Monsenyör Massimiliano, Patrik Hazretleri’lye tanıştı ve Ermeni Kilisesi’nin hizmeti hakkında bilgiler edindi. Konuk ruhani önder, bu vesileyle 18 Aralık’ta tahta çıkış töreninin gerçekleşeceğini belirterek, törenlere Patrik Hazretleri’ni de davet etti.

Patrik Hazretleri, öncelikli olarak Monsenyör Massimiliano’yu yeni görevi dolayısıyla kutladı ve yeni çalışmalarında kendisine başarılar diledi. Öte yandan, günümüzde beliren ruhani problemler ve çözüm yolları hakkında sohbet gerçekleşti.

Görüşme sonrasında, Monsenyör Massimiliano Patrik Hazretleri’ne haç şeklinde kol düğmesi hediye etti. Ruhani Önderimiz ise, “Splendor & Pageantry” kitabından bir örneği hediye etti.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi’nin yeni dini önderi konukseverliği dolayısıyla Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti ve Patrikhane’de ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/