BAKIRKÖY’DE GİTTİ DADYAN ,TEKRAR GELDİ MABET! İBB AKP OYLARIYLA REDDEDİLDİ…

Zeytinlik Mahallesindeki kilise ve okulun bulunduğu sokağa verilmesi talebi, AKP Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin komisyonda verdiği red oyuyla kabul görmemiştir..

Uzun uğraşlar sonucu, ülkesine ve milletine büyük hizmetlerde bulunmuş Hovhannes Bey Dadyan’ın ismini Bakırköy’de Zeytinlik Mahallesinde bulunan ‘mabet sokağı ”ismi 24-10-2019 tarih 58176 sayılı yazı , ve 09-01-2019 tarihli 05 sayılı Bakırköy Belediye meclis kararıyla ‘dadyan sokağı ” olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Uzun uğraşlar sonucu, ülkesine ve milletine büyük hizmetlerde bulunmuş Hovhannes Bey Dadyan’ın ismini Bakırköy’de bulunan kilise ve okulun bulunduğu sokağa verilmesi talebi, AKP Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin komisyonda verdiği red oyuyla kabul görmemiştir..

NE OLMUŞTU?

Bakırköylülerin isteğiyle, Bakırköy Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karara göre; Mabet Sokak’ın adı Dadyan Sokak olarak değiştirildi.

Zeyinlik Mahallesi’nde Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ile Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu’nun bulunduğu Mabet Sokak’ın adı asılan tabela ile Dadyan Sokak oldu.

Mabet Sokak tabelasını sökerek Dadyan Sokak tabelasını asan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Hovannes Dadyan’ın Osmanlı döneminde ilk baruthane, demir ve tekstil fabrikalarını kurarak büyük yararlılıklar gösterdiğini hatırlatarak, “ Bakırköylü yurttaşlarımızın talebiyle , Bakırköy Belediye Meclisi’nde oy birliği ile aldığımız karara göre Mabet Sokak’ın adını Dadyan Sokak olarak değiştiriyoruz. Bu karara oy birliği ile destek veren Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Artık herkes tarafından Dadyan Sokak olarak bilinen bu sokağın tabelasının sökülmemesini, İBB tarafından da bu şekliyle bırakılmasını umuyoruz” dedi.

HOVANNES DADYAN KİMDİR?

1799 – 1869), Osmanlı döneminde yaşamış Ermeni asıllı mühendis ve müteşebbis. Osmanlı padişahı tarafından Baruthane-i Hümayun’u yönetmekle görevlendirilmiş, böylece Barutçubaşı unvanını kazanmıştı.

Hovannes Bey Dadyan Padişah III. Selim döneminde Azatlı’daki Baruthaneye Barutçubaşı görevinde getirilen Arakel Dadyan Efendi’nin üçüncü oğludur. 1799’da dünyaya gelen Hovannes Dadyan iyi bir eğitim almış ve genç yaşta barut yapımı, dokuma ve kâğıt yapımı ile ilgili Fransızca kitaplardan çeviriler yaparak babasına yardımcı olmaya başlamıştır. Sultan Selim tarafından ’Amira’ sıfatı ile ödüllendirilmiş olan Arakel Bey’in ölümünden sonra devrin Sultanı II. Mahmut Arakel Bey’in oğullarını önemli görevlere getirmiştir.

Birkaç kez Fransa’ya gidip araştırmalarda bulunan Hovannes Bey 1820’de Beykoz Kağıt Fabrikasını, 1826’da Eyüpsultan’daki Dokuma Fabrikasını kurmuş, Baruthanedeki makineleri modernleştirmiş ve Sultan Mahmut tarafından ödüllendirilmiştir. Son derece verimli çalışmalardan dolayı 1835’te Saray Barutçubaşılığı görevine getirilmiştir. 1836’da Hereke’de bir ipek dokuma fabrikası, İzmit’te bir çuha fabrikası ve Beykoz’da bir Dabakhane kurmuştur. Sultan Mecit, Hovannes Bey’in mühendislik konusundaki kabiliyetine hayran kalarak onu 1842’de Paris ve Londra’ya yollayıp Çuha fabrikası için gerekli makineleri getirmesini ister. Dönüşte Çuha fabrikasını ziyaret eden Sultan Mecit buradaki düzenli çalışmadan etkilenerek Hovannes Bey’e `Dile benden ne dilersen` der. Hovannes Bey’in dilekleri kişisel olmaz. Padişahtan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin ekmek ve et iaşesini karşılamak için yardım ister. Bu yardım uzun süreler devam eder.

Hovannes Bey 1844’te Padişah Fermanı ile Bakırköy’deki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi ve onun yanında bugün Dadyan Ermeni Okulu’nu inşa eder. Bakırköy’deki Rum Kilisesinin toprağını veren de kendisidir. Ayrıca Kilisenin yapımında da büyük katkısı olmuştur. Sultan Abdülmecid 1845’te Zeytinburnu’daki demir fabrikasını inşa ettirerek buranın başına değerli mühendisi Hovannes Bey Dadyan’ı getirir. Burada çok verimli bir çalışma gösteren Hovannes Bey Dadyan çok az kişiye verilen iftihar madalyası ile taltif edilir. Dadyan ailesinin devlet hizmetlerindeki başarısı babadan oğla geçerek sürmüştür. Dikkat çekici bir husus da şudur. 1856 Kırım Savaşı sonunda Paris Antlaşması öncesi İstanbul’da bulunan Birleşik Krallık ve Fransa komutanları Sultan Abdülmecit’e kullandıkları barutun Avrupa’dakinden daha kaliteli olduğunu söyleyerek övgüler yağdırır ve Hovannes Dadyan’ı kendi ülkelerine iyi maddi koşullarda çalışmaya davet ederler. Hovannes Bey bu teklifi şu sözlerle reddeder.“Ben Türk sevgili yurdumda doğmuş, onun iyilikleri ile beslenmiş bir kulum. Hizmetlerim velev pek cüzi olsun ona masruftur`.

https://www.bakirkoygazetesi.com/bakirkoy-de-gitti-dadyan-tekrar-geldi-mabet-ibb-akp-oylariyla-reddedildi/12274/