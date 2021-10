Le tricolore arménien au stade Vélodrome faisant face aux drapeaux turcs et azéris lors du match Olympique de Marseille-Galatasaray (0-0)

Nos confrères d’Arménie signalent que les drapeaux arméniens étaient visibles dans les tribunes du stade Vélodrome de Marseille lors du match de la l’Europa League entre l’OM et les turcs de Galatasaray (0-0).

Le site First Armenian Front (FAF) des fans ultras de l’équipe nationale d’Arménie et du football arménien a publié quelques photos récupérées sur les réseaux sociaux représentant des supporters marseillais d’origine arménienne brandissant des drapeaux arméniens face aux fans Turcs. « Les nôtres lors du match d’hier entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray » indique le site du FAF.

Des médias français tels que l’Equipe 21 ou Mercato ont signalé cette présence du drapeau de l’Arménie au stade Vélodrome. Sur l’Equipe 21 l’un des commentateurs évoquant même la tension entre Turcs et Arméniens dans les tribunes du stade de Marseille.

A signaler qu’une partie des supporters turcs effectuaient le signe du mouvement ultra-nationaliste des « Loups gris » alors que l’organisation a été dissoute par les autorités françaises. A la France de prendre les mesures qui s’imposent face à ces signes interdits et sectaires…

Krikor Amirzayan

