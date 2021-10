Le CCAF SUD condamne avec fermeté les incidents en marge du match de football Olympique de Marseille – Galatasaray.

Le public marseillais a été la cible de provocations et violences de la part des supporters turcs. C’est ainsi que dans les tribunes d’un stade on a pu voir le signe du groupe nationaliste des « loups gris » pourtant dissous en France derrière le drapeau de l’agresseur turco-azéri. Rappelant ainsi la triste guerre du Karabagh et ces 5000 victimes.

Ces agissements n’ont pas leur place dans un stade et laissent en tout cas penser que la menace est toujours présente sur le sol français.

Nous demandons au ministre de l’intérieur Gerald Darmanin de prendre la mesure du risque pour ne pas que se reproduise en France les agressions de Lyon envers la communauté arménienne.

https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=84164