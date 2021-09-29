Sibil: ”Türkiye’de şimdi aynı rahatlığı ve kolaylığı yaşadığımı söyleyemem”

İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil, savaşlarda yetim kalan çocuklara adadığı yeni şarkısı “Aurora’nın Duası”nı müzikseverlerle buluşturdu. Sibil, yeni şarkısı ve kariyeri ile ilgili Ermenihaber.am’e konuştu.

10 Eylül’de savaşlarda yetim kalan çocuklara adadığı “Aurora’nın duası” yeni şarkınızı müzikseverlerin beğenisine sundunuz. Şarkınızın fikri nasıl ortaya çıktı?

– “Aurora’nın Duası” besteci ve söz yazarı Hasmik Hakhverdyan tarafından 4 yıl önce yazıldı. Hasmik, parçayı bestelerken geçmişte yaşanan ve süregelen savaşları, bu savaşlar neticesinde yaşanan büyük acıları düşünmuş.



Şarkının içeriği kısaca dünyadaki savaşlar ve kıyımlar yüzünden yetim kalan masum çocuklar için Meryem Ana’ya yükseltilen bir dua. Şarkının sözleri ve bestesi beni derinden etkilemişti. Bu dua sadece benim değil hepimizin duası olmalıydı. Gerek şarkının kayıt sürecinde gerekse klip çekiminde çok fazla özen gösterdiğimizi söyleyebilirim. Uzun bir beklemeden ve çalışmadan sonra 10 Eylül de dinleyicilere sunduk. Şarkının daha fazla ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması için YouTube da İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Türkçe tercümeleri mevcut.

– Ermeni bir şarkıcı olarak Türkiye’de yaşamak ve sanat eserleri yaratmak kolay mı?

– Şarkılarımın televizyon kanallarında gösterilmesi veya radyolarda çalınması çok alışılageldik bir durum değil. 10 yıl önce ilk albümümü çıkarttığım zaman basının yoğun ilgisi ile karşılaşmıştım. Türkiye’de çekilip yayınlanan ilk klip olma özelliği taşıyan “Namag” adlı parçam TRT dahil olmak üzere bir çok kanalda yayınlanmıştı. Ancak şimdi aynı rahatlığı ve kolaylığı yaşadığımı söyleyemem. Neyse ki internet sayesinde, dinleyici kitleme ulaşıyor ve çok olumlu mesajlar alıyorum.

– Türkiye’de Ermenice şarkılar çıkardıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaştınız mı ve ne gibi sorunlardı?

– Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Aksine çok olumlu yorumlar ve övgüler aldım. Müziğin evrenselliğini göz önünde bulunduran, yaptığım işe hayranlıkla ve takdirle bakan insanların olduğunu biliyorum. Türkiye’de Ermenice şarkı söylemenin, büyük kitlelerce tanınabilir olmanın kolay yolu olmadığını bildiğim halde yıllardan beri kürek çekmeye devam ediyorum.

– Gelecek için planlarınız nelerdir? Ermenistan’da konser vermeyi düşünüyor musunuz?

– Yeni şarkılarım olacak. “Aurora’nın Duası” şarkım daha çok yeni. Bu şarkıyı duyurabilmek benim için çok önemli… Ermenistan’da konser vermeyi ben de çok istiyorum. Finansal sorunları çözebilirsek benim ve beni sevenlerin, benden konser bekleyenlerin dileği gerçekleşmiş olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/29/İstanbullu-Ermeni-Sibil/216461