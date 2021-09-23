GÖZDER KERMESİNE YOĞUN KATILIM …

Görme Özürlüler Derneği, tüm gelirini görme engelli öğrencilere burs olarak vereceği ‘Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kermesi’nin açılışını yaptı. Üç gün sürecek kermes, Bakırköy ve çevre ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Adana eski Valisi İlhan Atış ve Musevi Temsilcisi Simon İş’in açılış kurdelasını kestiği GÖZDER’in kermesine, HDR GRUP MEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Yıldırım,Yeşilköy Surp Stepanos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Habib Özfuruncu, CHP İlçe başkanı Celal Sevinç, yönetimiyle birlikte katılırken, Bakırköy MHP İlçe Başkanı Turgut İnan’da, Milletvekili Arzu Erdem ve yönetimiyle kermese katılanlar arasındaydı.

Sabah 11:00’da yapılan açılışın ardından gün boyu süren kermese bir çok siyasi partinin il ve ilçe temsilcileri, bazı meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KERMESİN TÜM GELİRİ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

Yiyecekten giyeceğe, süs eşyasından, çocuk eğitim setlerine ve hatta tohum fidesine kadar farklı ürünlerin satışa sunulduğu kermesin tüm geliri, görme engelli öğrencilere burs olarak verilecek.

Ali Varlık başkanlığındaki GÖZDER yönetiminin tamamı kermeste gönüllü bağışçıları ile birlikte görev alırken, “Yeterki Kalpler Kör Olmasın” sloganlarıyla görme engelli bireylerin yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gözder Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, tüm gelirini görme engelli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için burs olarak vereceklerini ve bundan da gurur duyduklarını söyleyerek, katkı sağlamak isteyen tüm duyarlı vatandaşları kermeslerine davet ederek, tüm bağışçılarına, katılımcılara ve katılacak olanlara teşekkür etti.

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi, Bakır Sokak, No 6/4 (Zuhuratbaba Muhtarlık binası yanı) adresinde bulunan GÖZDER’in merkezi binası bahçesinde yapılan kermes, 24 ve 25 Eylül (yarın, öbür gün) devam edecek.

https://www.bakirkoygazetesi.com/gozder-kermesine-yogun-katilim/12210/