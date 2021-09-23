‘Dünyada 400 tarihi ören şehir bulunan tek turizm şehri: Antalya

Likya Birliği’nin başkenti olan Xanthos Antik Kent 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Abdurrahman Büyükkeskin

Kepez/Antalya – Antalya’nın Kepez ilçesi Kepez Belediyesi, bitki temizliği ve arkeolojik kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkardığı şehir merkezinin hemen yanı başındaki 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti’ni, ‘Arkeopark’ projesi ile turizme kazandırıyor.Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya her yıl 20 milyon yerli ve yabancı turist ağırlama ile dünya turizminde önemli bir yere sahip olan ‘ turizm kenti” il sınırları içinde ”400” tarihi ören yeri bulundurması ile dünyada tek şehir unvanına sahip.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nde bulunan aynı zamanda Likya Birliği’nin başkenti olan Xanthos Antik Kent 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.



Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi’nde bulunan Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, turizme hizmet vermeye hazırlanıyor. Kepez Belediyesi’nin 2016’da başlattığı kurtarma çalışması neticesinde 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti, bilinir hale gelmişti. Kepez Belediyesi öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde antik kentte yapılan bitki temizliği, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları da geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştı.

Yüzden fazla zeytinyağı işliği, Roma dönemi hamamı ve Bizans dönemi 5 kilise, sivil konutlar ile Arete Kulesi kalıntılarının bulunduğu antik kenti, Arkeopark Projesi ile turizme açılıyor.



Lyrboton Kome Arkeopark oluyor



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Kepez Belediyesi işbirliğinde ‘Lyrboton Kome Arkeopark Projesi’ geliştirildi. İki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Lyrboton Kome Antik Kenti bir arkeopark haline getirilecek.

Proje ile zeytin teması üzerinden çeşitli interaktif programlar ile kültür ve eko turizm başta olmak üzere bölgeye bir alternatif turizm destinasyonu statüsü kazandırılması amaçlanıyor.



Arkeopark işbirliği protokolü imzalandı



Lyrboton Kome Arkeopark Projesi imza töreni Antalya Valiliği ek hizmet binası toplantı salonunda yapıldı.

BAKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak toplantıya katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, konuşmasında Valilik ve BAKA olarak kültürel varlıkları korumanın ve gün ışığına çıkartıp insanlığın hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Vali Yazıcı, “Bu proje Antalya için kazanım olacak.”



Kültürel varlıkları gün ışığına çıkarmaya örnek çalışmalardan bir tanesinin de Lyrboton Kome Arkeopark Projesi’ olduğunun altını çizen Vali Yazıcı,

“Zeytin, Akdeniz bölgesinin çok eski bir meyvesidir. Zeytinin tarihi Antalya’da çok eskidir. Daha sonra değişim, dönüşümle başka meyvelere geçildi ama Antalya’nın kadim ağaçlarından bir tanesi zeytindir. Dolayısıyla bu manada zeytinyağı üretim şehri Lyrboton Kome’nin, Arkeopark olması bir kazanım olacaktır. “ ifadesini kullandı.



“Bu projeyi Kepez, en güzel şekilde yapılacak”



Yazıcı, bu projede Kepez ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje tamamlandığında tamamen kullanımı işletimi Kepez Belediyesinde olacak. Hakan Başkan’ın ve ekibinin becerilerini ve maharetlerini birçok alanda gördük. Kepez Belediyesi, bu projeyi hızlıca bitirerek, Antalya’nın hatta tüm dünyanın hizmetine sunacak. Kepez Belediyesinin, bu projeyi layıkıyla, en güzel şekilde, en beğenilecek şekilde yapacağına inancım tamdır.”



“Bu proje ile Kepez turizme pastasından pay alacak”



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, konuşmasında 2016 yılından beri şehir merkezindeki önemli bir arkeolojik değerin, 2200 yıllık kendine özgü bir hikâyesi olan bir antik kentin gün yüzüne çıkarılması ve buranın turizme kazandırılması konusunda önemli bir gayreti ortaya koyduklarını kaydetti.

Kepez Belediyesi’nin finansörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Müzesi işbirliğinde Lyrboton Kome’de arkeolojik kazı çalışması yapıldığını anımsatan Başkan Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti: “Antik şehrin bitki temizliğini en güzel biçimde gerçekleştirdik. Bu çalışmaların ardından antik kentte, ‘Arkeopark Projesi’ yapabilir hale geldi. Arkeopark Projesi ile 2200 yıllık bir antik kent gün yüzüne çıkararak, turizme katkı sağlamış olacağız. Bu proje aynı zamanda turizm pastasından Kepez’in de istifade etmesi anlamında önemli bir dönemeç olacak. Bu proje ile yereldeki halkın aile ekonomilerine katkı sağlaması bakımından anlamlı bir çalışmayı da ortaya koymuş olacağız.”



“Antalya’nın antik kent zenginliğine bir yenisini ekliyoruz”



Lyrboton Kome’nin, Antalya merkeze en yakın arkeolojik bir şehir olduğunu anımsatan Tütüncü, “Şehrin merkezinde bu kadar özgün bir hikâyesi, Antalya’nın zeytin yetiştiriciliği özelinde önemli bir yeri olan bir antik kentin turizmine kazandırılmış olması son derece anlamlıdır. Antalya, antik kentleri ile meşhur. Dünyada sınırları içerisinde 400’den daha fazla antik kent olan başka bir şehir yok. Bu zenginliğe bugün bir yenisini daha eklemiş oluyoruz.

Bu önemli destekle güzel bir işbirliğine imza atacağıma inanıyorum. Biz çok heyecanlıyız. Bir an evvel bu antik şehrin, Antalya’ya bir değer olarak geri dönmesi, turizme artı değer katacak bir destinasyon olarak düzenlenmesi hepimiz açısından gurur verici iftihar vesilesi bir iş olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

İmza töreninde BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve belediye bürokratları da hazır bulundu.



Kuzey Antalya Eko Turizm Rotası’ nın ilk ayağı olacak



Arkeopark haline getirilecek olan Lyrboton Kome, BAKA koordinasyonunda paydaşlarla birlikte hazırlanan ‘Kuzey Antalya Eko Turizm Rotası’ nın ilk ayağını oluşturacak.

Proje kapsamında; antik kentin zeytinyağı işleme ünitelerinden örnekler restore edilerek, dönemin zeytinyağı işleme süreçleri ziyaretçilere sunulacak. Antik kent ziyaretini kolaylaştırmak üzere yürüme yolu ve aydınlatma altyapısı iyileştirilecek. Seyir terasının yapılacağı antik kente girişte karşılama ve sergi ünitesinin yanı sıra zeytincilik faaliyetleri ile uğraşan bölge çiftçilerinin turizm gelirlerinden pay almalarını sağlamak üzere kooperatif de kurulacak. Kurulacak kooperatif ile Lyrboton Kome markası altında bölge çiftçisinin ürettiği zeytinyağının değerinin artması sağlanacak.

Antik kenti ziyaret edecek misafirlerimizin hatıralarında güzel bir imaj bırakarak bölgeden ayrılmalarını sağlamak amacıyla, antik şehirde 500, 600 adet zeytin ağacı dikimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında zeytin taş baskı soğuk sıkım atölyesi de inşa edilecek.

Kaynak: ”Dünyada 400 tarihi ören şehir bulunan tek turizm şehri: Antalya