كي لا تعاني الأجيال

هذا العمل الذي يحمل عنوان “صلاة أورورا” يحمل رسالة غاية في الأهمية، وهي موجهة للأطفال الأيتام جراء الحروب والإبادة الجماعية حول العالم.

سبتمبر 19, 2021, 17:00 مجتمع

هذا العمل الذي يحمل عنوان “صلاة أورورا” يحمل رسالة غاية في الأهمية، وهي موجهة للأطفال الأيتام جراء الحروب والإبادة الجماعية حول العالم.

يريفان – (رياليست عربي): سيبيل، الصوت الأكثر جمالاً ودفئاً للموسيقى الأرمنية عندما تسخّرها للطفولة، وليست أي طفولة، أطفال الحروب في معارك ناغورنو كراباخ، وكذلك سوريا، كلمات سيبيل وتأليف العمل الموصوف بأنه من أجمل الأعمال والأكثر تأثيراً، عمل يتضمن صلاة مخصصة للسيدة العذراء مريم للأطفال الأبرياء الذين تيتموا في كل الحروب.

هذا العمل الذي يحمل عنوان “صلاة أورورا” يحمل رسالة غاية في الأهمية، وهي موجهة للأطفال الأيتام جراء الحروب والإبادة الجماعية حول العالم، وبالأخص أطفال أرمينيا وسوريا، أعدت هذه القطعة الفنية الجديدة للأطفال الذين تيتموا في الحروب في العاصمة الأرمينية يريفان، عبر صلاة أدتها المغنية بصوتٍ دافئ لامست به وجدان الجميع حتى أولئك الذين لا يعرفون الأرمينية إلا أن الإحساس قد وصل إلى كل الشرائح التي سمعت هذا العمل حول العالم.

الأغنية حملت الطابع العاطفي الهادئ للموسيقى الأرمينية، عمل رسالته السلام والإنسانية، عمل مكرس لجميع الأطفال الأبرياء الذين تيتموا في الحروب وحُرموا من طفولتهم جراء واقع لا ذنب لهم فيه.

سيبيل، مغنية أرمينية تعيش في مدينة اسطنبول التركية، العمل كله تم تصويره وتسجيله في العاصمة الأرمينية يريفان، والعرض الأول خُصص في العاصمة الأرمينية يريفان أيضاً.

الرسالة الحقيقية من هذا العمل هي أن جميع شعوب العالم مع السلام وتريد السلام، وتريد للأطفال العيش بسلام، وأن معاناة أطفال أرمينيا وسوريا وليبيا وكل البلاد التي عانت من الحروب تحتاج إلى السكينة والسلام، فهذا العمل صلاة للسلام والعيش بالسلام.خاص وكالة “رياليست”.