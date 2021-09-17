Biz Yeni Nesil, İstanbul 1980 – ՄԵՆՔ` ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ 1980

(HYETERT TV) Editörlerimizden Tamar Karasu ve Adip’ten Sevan Ataoğlu’nun HyeTert için hazırlayıp sunduğu ve TSİ 20:30’da yayımlanan programda Marmara Gazetesi’nin 1979-80 yılları arasında gençler için kültür sanat eki olarak çıkardığı Biz Yeni Nesil dergisinin emektarları Pakrat Estukyan, Talar Hisarlı ve Sarkis Paçacı derginin serüvenini anlattılar. Ermeni toplumunun içinden geçtiği zorluklara rağmen kısa sürede gençler arasında bir sinerjiye yol açmış dergi 1980 darbesi arifesindeki siyasi baskılar nedeniyle çalışmalarına son vermek zorunda kalmıştı. Sevan Ataoğlu tarafından fotoğraflanan Menk Nor Serunt sayılarını merak eden okurlarımız fotoğraf altındaki linke basarak PDF dosyasının tamamına erişebilirler. («Մենք՝ Նոր Սերունդ»-ի էջերուն կրնաք հետեւիլ հետեւեալ կապի միջոցով:)

Programı canlı izleyemeyen Hyetert okurları ise aşağıdaki Facebook linkinden programın kaydına ulaşabilirler

https://www.facebook.com/hyetert/videos/396337588561988

MENK NOR SERUNT – ՄԵՆՔ` ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ

“İstanbul’da bir grup Ermeni gönüllü 1979-1980 yılları arasında “Menk Nor Serunt” (Biz Yeni Nesil) adı altında bir araya geldi. Fikir alışverişi toplantılarını Getronagan Derneği’nde gerçekleştirdiler. Bu birliktelikten Nor Marmara gazetesinde 16 sayı yayınlanan aynı adlı gazete eki doğdu. Gazetenin yayın yönetmeni-yazar Rober Haddeciyan sayfalarını açarak Raffi Hermonn Araks, Nişan Şirinyan, Şahin Der Hovhannisyan ve Sarkis Paçacı’nun kuruculuğunu üstlendiği oluşuma destek verdi.

Daha sonra “Menk Nor Serunt” ekibinde yazıları, şiirleri, fotoğrafları, karikatürleri ile aşağıdaki isimler yer aldı: Pakrat Estukyan, Ara Nubar, Haçik Bayvertyan, Hrant Kalataş, Talar Hisarlı, Panos Alaryan, Gülnar Yoldaş, Garbis Pulur, Loris Arman Bardizbanyan, Kapriel Babigyan, Sarkis Ekmekçi (Hadzbanyan), Hagop Hergelyan, Hovhannes Gözmen, Krikor Markaryan, Minas Oflaz, Sarkis Baharoğlu, Mıgırdiç Toros (Ardzivyan)

17 Ekim 1979’da yayına başlayan “Menk Nor Serunt”un son sayısı 12 Haziran 1980’de yayınlandı.

Մենք՝ Նոր Սերունդ

Պոլսոյ մէջ խումբ մը հայ կամաւորներ 1979-1980 թուականներու միջեւ համախմբուեցան «Մենք՝ Նոր Սերունդ» անուան տակ: Կեդրոնական Սանուց Միութեան մէջ ունեցան գաղափարի փոխանակումներ: Այս նախաձեռնութիւնը պսակաւորուեցաւ 16 թիւ լոյս տեսնող Նոր Մարմարայի համանուն յաւելուածականով: Օրաթերթի խմբագիր Ռոպէր Հատտէճեան զօրավիգ կանգնեցաւ այս խմբակին, որ կը գլխաւորուէր Ռաֆֆի Հերմոն Արաքսի, Նշան Շիրինեանի, Շահին Տէր Յովհաննիսեանի կողմէ:

Յետոյ իրենց մասնակցութիւնը բերին հետեւեալ անուններ՝ իրենց գրութիւններով, բանաստեղծութիւններով, լուսանկարներով, ծաղրանկարներով. Բագրատ Էսդուգեան, Արա Նուպար, Խաչիկ Պայվերդեան, Հրանդ Քալաթաշ, Թալար Հիսարլը, Փանոս Ալարեան, Կիւհէր Եոլտաշ, Կարպիս Փուլուր, Լորիս Արման Պարտիզպանեան, Գաբրիել Պապիկեան, Սարգիս Էքմեքչի(Հացպանեան), Յակոբ Հէրկէլեան, Յովհաննես Կէօզմէն, Գրիգոր Մարգարեան, Մինաս Օֆլազ, Սարգիս Պահարօղլու, Մկրտիչ Թորոս(Արծիւեան):

«Մենք՝ Նոր Սերունդ»-ը լոյս տեսաւ 17 հոկտեմբեր 1979 եւ 12 յունիս 1980 թուականներու միջեւ: