Azerbaycan medyasında yeni histeri yükseldi: “İran, Stepanakert’i Ermenistan’ın bir parçası olarak görüyor”

Azerbaycan’da bir histeri daha patlak verdi. Azerbaycan medyası, İran’ın oldukça makul bir şekilde Stepanakert’i Ermenistan’ın bir parçası olarak görmesi gerçeğine öfkeli.

Azerbaycan basınında şu ifadeler yer aldı:

“Azerbaycan’ın resmi izni olmadan Hankendi şehrine mal taşıyan İran plakalı iki kamyon tutuklandı. İran’ın resmi belgesinde Hankendi Ermenistan’ın bir şehri olarak geçiyordu.”

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan polisi 15 Eylül’de Vorotan köyü yakınlarındaki Goris-Kapan yolu üzerinde yasadışı olarak bulunan bir polis karakolunda iki İranlı kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/17/Azerbaycan-medyası-İran-Stepanakert-Ermenistan/215663