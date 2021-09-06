YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN!

Yine bir eğitim öğretim yılı yeni ümitlerle ve heyecanla başlıyor.

Pandemi koşulları nedeniyle, bir yılı aşkın süredir okullarımız uzaktan eğitim sistemiyle çalışmak zorunda kaldı. Öğretmenler, öğrencileriyle sınıflarda yan yana gelebilme olanağına erişemediler. Öte yandan, pandemi koşullarının etkisi hala devam ederken, okullarımızın kapılarını açması ve öğretmenlerin öğrencilerle bir araya gelebilecek olması bizler için teselli vesilesidir.

Her eğitim öğretim yılı başlangıcında olduğu gibi, okullarımız bu yıl da maddi ve manevi fedakârlıklarla ve büyük bir özveriyle açılıyor. Evlatlarımızın bu eğitim kurumlarında geleceğe hazırlanacağını ve bu hazırlık süresinin onların geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını hep hatırlıyoruz.

Sevgili öğretmenler,

Takdir edersiniz ki, bilim ve bilgiyle gelişim çağımızda çok önem arz etmektedir. Sizler, asırlar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan değerleri sevgili evlatlarımıza aktarma görevini üstlenmiş bulunuyorsunuz. Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim sistemi dâhilinde hazırlanmaktadır. Öte yandan, bu sistem okullarımıza ana dilimizin ve Hristiyanlık inancı bilgilerinin aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu olanağı, okullarımızda eğitimin devam edebilmesi için, cemaatimizin ve hayırseverlerimizin üstlendikleri maddi fedakârlıkları da göz önünde bulundurarak, en iyi şekilde değerlendireceğinizden eminiz.

Sevgili öğrenciler,

İşte yeni bir dönem daha başlıyor. Çalışkanlığınızla, disiplininizle, öğretmenlerinize karşı itaatkâr tutumunuzla ilerleyin ve örnek öğrenciler olun. Zamanı değerlendirin ve eğitim hayatınızın her bir anını bilgiyle gelişim için verimli kullanın. Yeni eğitim ve öğretim döneminde edineceğiniz bilgileri iyi değerlendirin ve unutmayın.

Bu vesileyle, üniversitelerde eğitim alma hakkı kazanan öğrencilerimizi ve velilerini kutlamak isterim. Onlar, okullarımızın ve eğitimcilerimiz çalışmalarının ürünleridir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının Tanrı’nın inayetiyle huzur içinde geçmesini diliyorum. Tanrı’nın esirgeyen elinin tüm eğitim kurumlarımızın, müdürlerimizin, eğitimcilerimizin ve öğrencilerimiz üzerinde olması için dua edelim. Evlatlarını eğitim almaları için okullarımıza teslim eden velilere memnuniyet ve teşekkürlerimizi sunarız. Tanrı onları bereketlesin. Tanrı, okullarımız yöneticilerini, hayırseverlerini, okullarımıza destek olan mezunlar derneklerimizin yönetim kurulları ve üyelerini sonsuz bereketleriyle donatsın.

Pederane takdislerim ve hayırlı bir yıl dileklerimle sizleri selamlarım.

SAHAK II.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ

6 Eylül 2021, Pazartesi

Ermeni Patrikhanesi

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate