İSTANBUL RUM PATRİĞİ I. BARTHOLOMEOS’un BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİNİ İSTANBUL’A KAZANDIRMA PROJESİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDAKİ KONUŞMALARI

(Büyükada, 27 Ağustos 2021)

Şükran ve rahmetle andığımız büyük hayırsever Eleni Zarifi’nin Yetimhane olması için lüks bir otel olarak inşaa edilmiş bu binayı satın alarak, Patrikhanemize bağışlamasının üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçti.

Bu sürenin yarısına yakın bir dönemi Yetimhanemiz cemaatimizin kız ve oğlan yetimlerine bakmakla yetinmemiş onları meslek sahibi ve topluma rahatlıkla entegre olacak bireyler olarak yetiştirmiştir.

Savaşların üstüste yaşandığı, krizlerin eksik olmadığı bir o zor yıllarda, muhtemelen aileleriyle yaşayan pek çok çocuğun ulaşamayacakları imkânlar buradaki yetimlere sunulmuştur.

Ailesiz kalmanın acısı burada ve Osmanlı’daki tüm milletlerin hayırseverlerinin öncülüğünde benzer yetimhanelerde azaltılmaya teselli edilmeye çalışıldı.

Cumhuriyet döneminde bu asil görev pek çok hayırsever ve eğitimcinin gayretleriyle devam etti.

Dolayısıyla mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakârlığın ve şefkatin abidesidir.

Bugün de son derece ihtiyaç duyduğumuz bu manevi değerlerin somut ve tarihe mal olmuş halidir.

Yetimhanenin son on yıllarda yaşadığı ve hepimizi üzen erime sürecine dur demek vatandaş bilinci olan herkesin vicdani görevidir. Çünkü yetimhane hepimizin ortak değeridir ve kaderi bizlerin sorumluluğundadır.

Bu nedenle Patrikhanemiz, şehrimizin ve insanlığın önemli bir değeri olan Yetimhane’yi tüm teknik ve ekonomik zorluklara rağmen yeniden ayağa kaldırmak hususundaki gayretini daha geniş çevrelere yayarak, güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu noktada devlet makamları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm İstanbul sevdalılarına ulaşarak desteklerini almayı arzulamaktayız.

Ancak böyle kapsamlı bir elbirliğinden çıkacak güç ile yılların birikimi bu sorun çözülebilir ve Yetimhane şehirlerin kraliçesi olarak tarif edilen İstanbul’a kazandırılabilir.

Bu anlamlı vesileyle, Yetimhanenin kurtuluşu için emek veren herkesi can-ı gönülden tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yüce Tanrı bizlere çalışmaların tamamına erdiği günleri de görmeyi nasip etsin.

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photo credit: Nikos-Giorgos Papachristou / Ecumenical Patriarchate

Kaynak: https://www.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/