PATRİK HAZRETLERİ’NDEN TEŞEKKÜR DUYURUSU

18 Ağustos 2021 Çarşamba gecesi geçirdiğim mide ameliyatı, habersiz dostlarımızda anlaşılır bir kaygı ve üzüntü oluşturmuştur. Ameliyat midede şüpheli bir dokunun alınmasına yönelikti. Alınan dokunun patolojik analizi doğuştan gelen iyi huylu bir oluşum olduğunu göstermektedir. Başarılı bir ameliyat ve akabinde kısa bir nekahet dönemi sonrası sorunsuz bir şekilde normal sağlığıma kavuşmuş bulunuyorum.

Bu süreçte tüm imkanlarını seferber eden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kuruluna sayın Başkan Bedros Şirinoğlu şahsında, sağlık görevlilerine Başhekim sayın Uzm. Dr. Maksut Ahbap şahsında gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Ameliyat haberini duydukları andan itibaren cemaatimizin şahsıma gösterdiği muazzam ilgi ve teveccühten dolayı hissettiğim memnuniyeti dile getirmek isterim. Telefon ve mesajlarla sağlık ve geçmiş olsun temennilerini ileten sayısız dostlara, ruhanilerimize ve tüm kilise vakıf yönetimlerine, basınımıza, kardeş kilise temsilcilerine, resmi ve yerel yönetim temsilcilerine buradan teşekkürü bir borç bilirim. Şifam için ettiğiniz duaların gücünü ve etkisini her daim üstümde hissettim.

Yüce Tanrı sizlere de sağlık ve sıhhat bahşetsin. Kutsal Ruhunun şifa veren kanatları altında tüm evlatlarını her türlü tasa ve hastalıktan korusun ve kollasın.

Dua ve Pederane kutsamalarımla

+ SAHAK II

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/