HASTAHANE’DEN TABURCU OLAN KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ PATRİKHANE’YE DÖNDÜ

Bilindiği üzere, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, geçen hafta Çarşamba günü, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde başarılı bir mide ameliyatı geçirmişti. Bir haftalık nekaat dönemi tamamlanan Patrik Hazretleri, 26 Ağustos 2021, Perşembe, öğleden önce, S. Pırgiç Hastanesi’nden taburcu oldu.

Patrik Hazretleri, taburcu olmadan önce, hastanenin yönetim binasında, Bedros Şirinoğlu başkanlığındaki S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle ve Başhekim Uzm. Dr. Maksut Ahbap’la bir araya geldi ve tedavi sürecinde gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Patrik Hazretleri bu vesileyle, hastanede hizmet veren sağlık personelini takdis etti ve iyi dileklerini sundu. Öte yandan, görüşmeye katılanlar, Patrik Hazretleri’nin sağlığına kavuşmasından ve taburcu olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Onlar, Patrik Hazretleri’ne esenlik ve sağlık dolu günler dilediler.

Ruhani Önderimiz, S. Pırgiç Hastanesi’nden ayrıldıktan sonra, öğlen saatlerinde Patrikhane’ye ulaştı ve Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Rahip Hovagim Seropyan tarafından karşılandı. Din görevlileri, personel adına Patrik Hazretleri’ne “hoş geldiniz” dediler ve memnuniyetlerini belirttiler. Patrik Hazretleri ise nekaat döneminin iyi geçmesinden dolayı öncelikle Tanrı’ya hamt etti.

Öte yandan, Patrik Hazretleri bir teşekkür bildirisi yayınlayarak, rahatsızlığı sonrasında kendisini arayan, mesaj gönderen ve ilgi alakasını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

“Lraper” Basın Bülteni olarak, Ruhani Önderimiz’e geçmiş olsun derken, Tanrı’nın Kutsal Haç’ının kudretinin ve kollayıcı gücünün Patrik Hazretleri’nini üzerinde olması için dua etmeye devam ediyoruz.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/