Van’da Ermeni mezarlığının tahrip edilmesi Meclis’e taşındı

Van’ın Tuşba’daki Ermeni mezarlığının iş makineleriyle tahrip edilmesi üzerine HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Fotoğraf: Ömer Faruk Gergerlioğlu

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Van Tuşba’da Lezk adıyla bilinen Kalecik Mahallesi’ndeki Ermeni mezarlığı geçtiğimiz günlerde tahrip edildi.

1915’te boşaltılan bölgedeki kilise ve okul zamanla yıkılırken alan, Van depremi sonrası yerleşime açılarak, TOKİ tarafından konut inşa edilmişti.

Arsa sahibi olduğu iddia edilen bir kişi geçtiğimiz günlerde mezarlığa gelerek iş makinesiyle alanı tahrip etti. Yerlerinden çıkarılan mezar taşlarının üzerine toprak dökülürken, mezarlıkta bulunan kemiklerin bazıları toprak üzerine çıktı.

“Tarihi ve kültürel yapılar tahrip ediliyor”

Mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç da Meclis’e bir soru önergesi verdi.

Mezarlığın tahrip edildiği görüntülerin kamuoyuna yanşadığını belirten Sarısaç “Mezar taşlarının tahrip edildiği ve mezarlıktan çıkan onlarca kemiğin etrafa saçıldığı söz konusu görüntülerde görülmektedir. Van’da birçok tarihi manastır ve kilisenin de tahrip edildiği haberlerinin sıklıkla gündeme gelmesi, gerekli koruma tedbirlerin alınmadığını göstermektedir. Çünkü 2017’de de Van’da Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerinde tuvalet, soyunma odası ve otopark yapılmıştı. Dolayısıyla definecilik faaliyetleri ve icra makamının ilgisizliğinden dolayı Van ve çevresinde bulunan tarihi ve kültürel yapılar tahrip olmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ise şu soruları yöneltti:

Van’da Kalecik TOKİ mevkiinde bulunan Ermeni mezarlığında yaşanan tahribatla ilgili hangi bilgiler bulunmaktadır?

Kalecik TOKİ’de Ermeni mezarlığının tahrip edilmesi hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Van’da bulunan Ermeni mezarlıkları, kültürel ve inanç yapıları neden korunmamaktadır? Koruma tedbiri varsa benzer tahribatlar neden sık sık yaşanmaktadır?

Van’da tahrip edilen mezarlık, kültür ve inanç yapılarının onarımı amacıyla herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

Van’da çok sayıda sahipsiz Ermeni mezarlıklarını korumak için herhangi bir planınız var mıdır?

Van’da Ermeniler tarafından yapılan manastır, kilise ve kültürel yapıların envanteri hazırlanmış mıdır?

(HA)

https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/249251-van-da-ermeni-mezarliginin-tahrip-edilmesi-meclis-gundeminde