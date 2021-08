Il Papa prega per l’Afghanistan: trovare soluzioni al tavolo del dialogo

Dopo la preghiera dell’Angelus, Francesco si è unito all’unanime preoccupazione per la situazione nel Paese e ha implorato che cessi il frastuono delle armi. E da Kabul arriva il “grazie” della comunità cattolica con padre Scalese che dice: “Dobbiamo continuare a pregare per risolvere in modo pacifico questa situazione”

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/afghanistan.html