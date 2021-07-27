Ermenistan’ın resmi haber ajansı, Türkçe haberler servisi kurdu

Ermenistan’ın resmi haber ajansı, kurduğu Türkçe haberler servisiyle ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Servisi kurması ve yönetmesi için görevlendirilen gazeteci yazar Raffi Hermon Araks, “Attığımız bu adımın, Türkiye-Ermenistan ilişkileri için tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi birbirini dinleyerek anlamaya dayalı bir zemin oluşturmasını umut ediyoruz” dedi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress, bünyesinde Türkçe haberler ve yayınlar servisi kurduğunu duyurdu. Hâlihazırda Ermenice, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde yayın yapan Armenpress, Türkçe servisi kurmak, yönetmek ve programları hazırlamak üzere gazeteci-yazar Raffi Hermon Araks’ı görevlendirdi.

Türkiye basınında ve özellikle iki ülke ve toplum arasında, uluslararası platformlardaki barışçı ve diyalog yanlısı çalışmalarıyla tanınan ve ‘halk diplomatı’ olarak anılan gazeteci-yazar, Türkçe haberler yapacaklar. Ayrıca serviste dünyanın her yerinden erişilebilecek podcastler ve YouTube’da yayınlanacak görüntülü programlar da hazırlayacak.



“BİRBİRİNİ DİNLEYEREK ANLAMAYA DAYALI BİR ZEMİN OLUŞTURMASINI UMUT EDİYORUZ”

İlki 1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlanan ‘Raffi Hermon Araks’ın Sohbet Konuşmaları’ adlı podcast’te konuya ilişkin açıklamada bulunan Raffi Hermon Araks, “Türkiye’de Ermenistan ve Ermeniler hakkındaki bilgi, haber ve gelişmelerle ilgilenen kitlelere, insanın gözüne bakarmış gibi bir sıcaklık vermeye çalışan, nüktedan, düşünerek eğlendiren, temiz bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Armenpress bünyesinde hiçbir siyasi veya felsefi görüşün güdümünde olmadan, insan haklarına saygılı, her tür şovenizm ve ırkçılığa karşı, karşısındakine saygılı ve eşitlikçi bir anlayışla programlar yapacağız. Temelde dış haberler, askeri gelişmeler, kültür sanat ve doğa ve ekoloji konularına odaklanacağız. Attığımız bu adımın, Türkiye-Ermenistan ilişkileri için tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi birbirini dinleyerek anlamaya dayalı bir zemin oluşturmasını umut ediyoruz” dedi.

RAFFİ HERMON ARAKS KİMDİR?

Raffi Hermon Araks, Türkiye’de Marmara Ermenice günlük gazetede mesleğe başladı. İlerleyen yıllarda sırasıyla Vatan, Demokrat, Cumhuriyet, Politika, Özgür Gündem, Özgür Bakış, Yeni Gündem, Yeni Aktüel, Agos, Harman, Star gazetesi hafta sonu EK ve T24’te çalıştı. Aynı zamanda Paris’te Dışişleri Bakanlığı, Elysée Cumhurbaşkanlığı Saray’ ında akredite gazetecilik yaptı. Cumhurbaşkanlığı Saray’ında, Araks ve arkadaşları Ragıp Zarakolu ve Jean Claude Kebabpçıyan, 1994’te başlattıkları ‘Türkiye – Ermenistan Aydın Demokratlar Arası Demokratik Diyalog Hareketi’nin çalışmalarından dolayı, 1998’de Cumhurbaşkanı Chirac tarafından ‘halk diplomatı’ olarak anıldılar. Hem Ermenistan hem Türkiye hem de Diaspora’nın barışı ve diyalogu tercih eden gazete ve haber sitelerinde aynı zamanda çalışan gazeteci yazar, bu alanda ilk ve tek gazeteci olma özelliği de taşıyor.

Aşağıdaki linklere tıklayarak programları izleyebilirsiniz:

1) https://anchor.fm/armenpress-news-agency/episodes/Raffi-Hermon-Araksn-sohbet-konumalar-ArmenpressTrke-Podcast-No-1-e13olqv

2) https://anchor.fm/armenpress-news-agency/episodes/Raffi-Hermon-Araksn-sohbet-konumalar-HAMLET–OTHELLO-OYNAMI-BR-ACAYP-ADAM–VAHRAM-PAPAZYAN-Podcast-No-2-e145un4

3) https://anchor.fm/armenpress-news-agency/episodes/Raffi-Hermon-Araks-Post-Cat-No-3–Papazyan-2-ve-SON-e14gkpl

https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/ermenistanin-resmi-haber-ajansi-turkce-haberler-servisi-kurdu-1626260