Arcese Cosulich Türkiye Direktörü Marek Pusic: “İNTERMODAL SAYESİNDE PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 16 BÜYÜDÜK”

Türkiye’de çok ciddi yatırımlar yapan ve özellikle otomotiv, makine sanayi, beyaz eşya ve tekstil sektörlerindeki faaliyetlerini artıran Arcese Cosulich’in Türkiye Direktörü Marek Pusic, “Intermodal Taşımacılığın faydalarını pandemi döneminde gördük ve ciddi bir büyüme sağladık. Şoförsüz taşımacılık iş modelimizle, Türkiye – Italya arasında RORO hatlarını , Italya içi ve Italya / Kuzey Avrupa arasında demiryolu ağlarını kullanarak, minimum insan teması ve pandemi riski ile maksimum hizmet devamlılığını hedef olarak belirledik.

Arcese Cosulich Türkiye Direktörü Marek Pusic ile firmalarının faali-yetleri ve Türkiye’de geleceğe yönelik yatırım planları üzerine konuştuk…

Öncelikle biraz firmanızdan ve kuruluş hikayesinden bahsedebi– lir misiniz?

Arcese Cosulich Uluslararası Taşı- macılık, İtalya’nın iki köklü ailesinin ortaklığından meydana geldi. Avru- pa’nın en büyük TIR filolarından birine sahip olan Arcese ile deniz yolu ile ilgili bütün dallarda faaliyet gösteren Cosulich aileleri. İki aile İstanbul’da ki Depoculuk ve Filo ağlarını bir araya getirerek Arcese Cosulich Uluslararası Taşımacılık olarak tek çatı altında güçlerini birleştirdiler.

Türkiye projesi, ilk zamanlarda freight forwarder olarak başladı. İlerleyen yıllarda Arcese’nin Romanya ve Italya plakalı filolarını Türkiye’ye getirmeye başladık. Grubumuzun Türkiye piyasasına girmesinin öncelikli amacı, Türkiye gibi önemli bir sanayi ülkesinde yer alarak, Avrupa networkümüzün en doğu kanadını oluşturmak ve tüm Avrupa dağıtım hattımızı tamamlamaktı. Bu sayede Avrupa genelinde Holding müşterilerimiz olan dünya çapındaki otomotiv, beyaz eşya, ağır sanayi ve tekstil sektörlerindeki firmaların Türkiye’deki tesislerine de hizmet verme imkanı bulduk. Ana amacımız taşımacılık, antrepoculuk ve lojistik hizmetini bir araya getirerek door-to-door (kapıdan kapıya) servis zincirini tamamlamaktı.

OTOMOTİV, BEYAZ EŞYA VE TEKSTİLDE ÇOK CİDDİ MARKALAR İLE ÇALIŞIYORUZ

Hizmet olarak Türkiye’de ağırlık otomotiv mi yoksa hani başka alanlar da var mı?

Türkiye pazarına öncelikle FTL Oto- motiv sektörünü hedef alarak girdik. Devamında, Avrupa ve Türkiye Lojistik ağımızı Gümrüklü Taşımacılığa uygun hale getirerek ve tüm Italya depolarımıza Gümrüklü saha müsaadesi alarak, LTL/Parsiyel taşımacılığa yöneldik. Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki belli başlı firmalarına da hizmet vermeye başladık. Şu anda otomotiv, beyaz eşya ve tekstilde çok ciddi markalar ile çalışıyoruz.

Sadece İtalyan plaka Öz mal araçla mı çalışıyorsunuz?

On araçla başladığımız öz mal filomuz şu anda yüz araç seviyesine ulaştı. Bunlara ek olarak, Arcese İtalya’dan piyasa şartlarına göre yüz araçlık kapasitemiz mevcut. Toplamda 200 dorse ile Türkiye – İtalya hattında hizmet veriyoruz. Globalden gelen yıllık sözleşmeli işlerde, İtalyan ve Türk plakalı araçları proje bazlı sabitliyor ve Holding müşterilerimize kesintisiz hizmet veriyoruz.

Ne tür bir hizmet veriyorsunuz?

Uluslararası taşımalar İtalya’da belirlediğimiz hublarda malzemelerin toplanıp konsolide edilmesi ile başlıyor. Sonrasında destinasyonlara ve müşterinin talebine göre araçlara yükleniyor. İthalatta antrepoculuk ve lojistik, pick & pack ve Türkiye içi dağıtım hizmeti veriyoruz.

İhracat tam tersi. Istanbul depomuzda malzemeler toplanıp konsolide edildikten sonra, Italya’da belirlediğimiz HUB’lara sevk ediyor. Italya genelindeki 56 depomuzla, adalar dahil her noktaya LTL hizmet verebiliyoruz.

GEÇEN SENE YÜZDE 16 BÜYÜDÜK

Yaklaşık ne kadarlık bir büyümeden bahsediyorsunuz?

Geçen sene yüzde onaltılık bir büyüme gerçekleştirdik.

Hedefiniz miydi?

Bütçenin çok üstüne çıktık. Pandemi yılı olmasına rağmen hedeflerin üstüne çıktık. 2023 yılı sonuna kadar yaptığımız beş yıllık beş yıllık planın önünde gidiyoruz ancak bu senenin tüm sektörler için daha zor olacağının da bilincindeyiz.

Peki bu sene bir revize bütçe planlaması yaptınız mı?

Mecburen yaptık. Biraz da bu senenin daha zor olacağını öngördüğümüz için konservatif davrandık.

Peki, ofislerinizde pandemi dönemi genel olarak nasıl geçti?

Pandemi çok zordu. Gerçekten zor bir süreçti. Arcese Cosulich olarak bizim şansımız pandeminin öncelikle İtalya’da başlamış olmasıydı. Türkiye’de daha pandemi yok iken bizim ana ofislerimizin hepsi, depolarımızın tamamı pandemiden etkileniyordu. Türkiye’de vakalar henüz resmi olarak açıklanmadan biz pandemi ile mücadelenin nasıl olması gerektiğini İtalya’dan öğrenmiştik. Ofis içerisinde alınması gereken tedbirler bize Merkez Ofisimizden iletilmişti.

PANDEMİ BENİM DIŞIMDA KİMSE HASTALANMADI

Tedbirinizi aldınız tabii…

Ofis içerisinde tedbirlerimizi aldık. Mesela Pandemi ilan edildiği anda ekibi her ikiye böldük. Geçen sene nisan ayından beri birbirini neredeyse hiç görmeyen iki ekiple çalışıyoruz. En ufak bir riskte iki ekip yer değiştirdiler.

Her ekip 15 gün evden, 15 gün ofisten çalışıyorlar. Bu sayede hem müşteri ilişkileri yönetiminin sürekliliğini sağlamış, hem de çalışanlarımız ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamış olduk. Sahada intermodal taşımacılık sistemimiz sayesinde sadece bölgesel şoför kullanıyoruz. Türkiye’de yükleme ve boşaltma yapan sürücüler, dorseleri roro limanın bırakıyorlar. Arcese’nin yurtdışında öz mal çekici filolarının olması, aynı dorselerin boşaltma noktalarına en yakın demir yolu hattından teslim alınıp müşterilere minimum insan teması riski ile ulaşmasını sağlıyor.

İTALYA’DAN 20 YENİ ARAÇ GELECEK

Depolarınızdan bahsetsek biraz ve araç yatırımlarınızdan… 100 aracınız var şu an ama artırmayı düşünüyor musunuz, şu an ona gereksinim var mı?

Araçlar için İtalya ile görüşmeleri yaptık. Üst yönetimden 20 araçlık ek bir bir yatırım talebimiz oldu. Bu da kabul gördü. 10 tanesi hemen, 10 tanesi yılın son çeyreğinde teslimat planlanıyor. Yıl sonuna kadar ITALYA – TURKIYE HATTINDA SABIT DORSE FILOMUZU 120 dorseye çıkartıyor olacağız. Depoculuk tarafına gelince, yeni nesil, modern depoya taşındık. 10 metre iç yüksekliğinde, 12 bin metrekarelik bir kapalı alana sahibiz. Burada hem gümrüklü sahamız var hem serbest depomuz var; ayrıca gümrüklü ve gümrüksüz açık saha depolama avantajımızda mevcut. Gümrüğe en yakın depolardan biriyiz ve Erenköy gümrüğü taşınana kadar antrepoculuğa burada devam edeceğiz. Ama bizim buradaki amacımız orta ve uzun vadede farklı lokasyonlarda farklı depolara geçmek. Erenköy Gümrüğü taşındıktan sonra antrepo sahamızda Erenköy Gümrüğünün yeni adresine göre konumlandırılacaktır. Mevcut depoyuda şehir içinde, olduğu için Anadolu yakası lojistik dağıtım merkezi haline çevirmek gibi bir planımız var.

Kaynak: ULAŞIM SEKTÖRÜ Sektörel Ulaşım-Lojistik Dergisi Mayıs-Haziran 2021