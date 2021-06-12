Vitrindekiler…

Haftanın yetkin kitaplarına ilişkin çeşitli tür ve alanlardan öneriler Vitrindekiler köşesinde…

Medreseleşen Üniversiteler Mollalaşan Akademisyenler / Osman İnci / Cumhuriyet Kitapları / 376 s. / 2021

Osman İnci, Medreseleşen Üniversiteler Mollalaşan Akademisyenler kitabında, çağdaşlaşmanın, aydınlanmanın, korumacılığın, tutumluluğun, bilene ve bilgiye saygının, cehaletle mücadelenin yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgularken, “Eski Türkiye” üniversiteleri ile “Yeni Türkiye” üniversitelerini karşılaştırıyor.

Adalet Hukuk Hukukçu Üzerine Eski Çağlardan Günümüze Filozof, Düşünür, Yazar ve Hukukçulardan Aforizmalar-Tanımlamalar / Hüseyin Özdemir / Resse Kitap / 408 s.

Aforizma niçin önemlidir? En basit tanımla aforizma, önemli bir duygu ve düşünceyi ya da görüşleri kısa ve özlü şekilde anlatan bir sözcüktür. İyi bir aforizma ise; perspektifi genişletir, durumu özetler, zihni temizler, doğruyu belirler, haklıyı korur, tarihi belirler, savaşı durdurur, direnişe çağırır, devrimi ateşler, baş keser, baş alır. Son iki etki hukuk alanında daha geçerlidir. Mesleğe 50 yılını vermiş Avukat Hüseyin Özdemir’in çalışmasında yer alanların hepsi benimsenmiş aforizmalardan oluşuyor. Bu kitaba konu olan aforizmaların diğerlerinden en önemli farkı ise yalnızca adalet, hukuk ve hukukçuları konu alması.

Üniversite ve Akademisyen / Alican Kavas / Literatür Yay. / 294 s.

Toplumun vazgeçilmez kurumu olan ve zaman içerisinde işlevinin dönüşüme uğradığı gözlemlenen üniversite ne iş yapar? Akademisyende bulunması gereken temel kişisel nitelikler nelerdir? Üniversiteye ve akademisyene tanınması gereken kurumsal ve akademik özgürlük nedir ve niçin önemlidir? Akademik özgürlüğün topluma dönmesi gereken karşılığı ne olmalıdır? Akademisyenin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz kitapta, Prof. Dr. Alican Kavas akademisyenlerin eğitim ve öğretim, araştırma ve yayın, mentorluk görevlerini açıklamakta; düşünmeyi ve öğrenmeyi öğretme yoluyla meraklı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen nesillerin gerekli becerilerle donatılarak katma değer yaratılması üzerinde duruluyor.

Resimli Çokdilli Bitki Adları Sözlüğü / Armenag K. Bedevian / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 1132 s.

Çalışma botanikçi Armenag K. Bedevian’ın, ilk baskısı 1936’da Kahire’de yapılan sözlüğünün tıpkıbasımı. Sözlükte 3657 adet bitki Latince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Türkçe, Ermenice ve Arapçadaki isimleriyle tanıtılıyor ve 1711 adet özgün desenle canlandırılıyor. Sözlüğün ikinci bölümünde, yedi dilde hazırlanan bitki adları dizini, yedi farklı renkle temsil ediliyor: İngilizce pembe, Fransızca sarı, Almanca turuncu, İtalyanca beyaz, Türkçe gök mavisi, Ermenice zeytin ve Arapça yeşil. Peki bu sözlük kimin için ve nasıl hazırlandı? Bedevian giriş yazısında şöyle açıklıyor: “Her ne kadar bu sözlük, başlangıçta, ziraat ve tıp talebesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazılmışsa da aynı derecede eczacıların, çiçekçilerin, bahçecilerin, haşerat uzmanlarının ve dilcilerin ihtiyaçlarına da cevap verebileceği gibi evlerde de kullanılabilecektir. Bu kitap, etrafımızda gördüğümüz veya işittiğimiz bütün ağaçların, ağaççıkların [çalıların] veya otların isimlerini içeremezse de yetiştirilen bütün mahsulatı, meyve ağaçlarını ve sebzeleri, sınai, tıbbi ve zehirli bütün bitkileri, umumi bahçelerin en önemli ve en çekici süs bitkilerini, çiçekçiliğin sevimli ve beğenilen çiçeklerini ve çiftliklerin en yaygın kendiliğinden bitme otlarını içerir.”

Davalar – Franz Kafka Hakkında / Elias Canetti / Yay. Haz. Susanne Lüdemann, Kristian Wachinger / Çev. Mustafa Tüzel / Ayrıntı Yay. / 384 s.

Elias Canetti, Kafka’ya yönelik ilgisini yaşadığı sürece canlı tutmuştur. Edebi bir tür haline getirdiği notlarında da Kafka’nın eserlerine ve kişiliğine yönelik yorumlarda bulunur, kendini Kafka’yla özdeşleştirdiği de olur. Canetti bütün eserlerini yoğun bir biçimde incelediği Kafka’nın Felice Bauer ile Mektuplaşmaları’nı ve bu mektuplaşmanın yazıldığı dönemi, Öteki Dava. Kafka’nın Felice’ye Mektupları denemesinde ele almış ve bu dönemin Dava romanındaki izlerini göstermiştir. Canetti Vakfı’nca hazırlatılan bu kitapta, Canetti’nin “Öteki Dava” denemesinin yanı sıra, denemenin yazılmasından önceki 1946–1966 yıllarında, deneme üzerinde çalıştığı 1967–68 yıllarında ve daha sonraki 1969–1994 yıllarında yazdığı notlar yer alıyor. Bu notlara Kafka denemesini yazdığı sırada tanıklık ettiği 1968 Paris ve Prag Baharı olayları da yansır. Kutapta ayrıca Canetti’nin 1948’de Bryanston Summer School’da verdiği “Proust, Kafka Konferansı” ve 10 Mayıs 1980’de, kendisine verilen Johann Peter Hebel Ödülü’nün töreninde yaptığı “Hebel ve Kafka” başlıklı konuşma da yer almaktadır.

Kadir Bey Tarihi – Toplu Şiirler 1,2 / A. Kadir Paksoy / Doruk Yay. / 848 s.

Toplumcu şair A. Kadir Paksoy’un iki ciltlik toplu şiirleri Kadir Bey Tarihi, şairin hem toplumcu, hem lirizmi yakalayan bir estetikle, doğal, yalın biçemde kaleme aldığı bir toplam. Yaşam ve ölüm olgularının sorgulandığı, yaşama sevincinin ağır bastığı, insanca bir yaşama özlemin dile getirildiği bir şiir dünyasının yetkin bir verimin göstergesi.

Yazı Kalır / Kaan Ark / Ofset Yapımevi / 310 s.

2016’da köşesinde, okurlarına, “Yazdıklarınız sizi bağlamalı. Sorumlu olmalısınız okurunuza, milletinize karşı. Kendi perspektifinizden fikirlerinizi, yorumlarınızı, olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi yapmalısınız, elbette kendinizi sürekli geliştirerek. Bunlardan birini umursamaz ya da hata yaparsanız söz uçar yazı kalır, yazdıklarınız sizi takip eder, okurlarınızın güvenini sarsarsanız, ki bu mesleki anlamda bittiğinize dalalettir” diyerek seslenen Kaan Ark, ülkenin çok okunan medya mecralarında yazdığı güncel yazılarla o günlerin fotoğrafını çekiyor. Ulusal ve uluslararası spor örgütlerinin içyüzü, yaşanan sorunlara dair eleştirileri, taraftarlara olaylara nasıl bakması, yönetenlere nasıl yönetmenleri gerektiği hakkında çağdaş spor felsefesi ve yönetim ilkeleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor.

İsviçre’de Akan Zaman / Uğur Kökden / Sözcükler Yay. / 280 s.

Günümüz edebiyatında deneme türünün önde gelen ustaları arasında sayılan Uğur Kökden, bu kitabında okurlarına roman tadında yepyeni bir okuma serüveni sunuyor. Günlük türünün bilinen biçimleri dışında bir yazarın yaratı dünyası, aile ve edebiyat çevresi bir roman dünyası kurulur gibi anlatılıyor. Avrupa’nın tam ortasında, başka ülkelerden farklı bir toplumsal ve kültürel yapısı olan İsviçre’de geçirilen yıllar içinde tutulan günlükler aynı zamanda kültürel çeşitliliğin bulunmaz bir aynasını yansıtıyor.

6 Gün – Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Gerçeği: Kaza mı? Sabotaj mı? / Ali Lapanta / Galeati Yay. / 244 s.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü nasıl öğrenildi? TİB’ten alınan sinyal bilgilerinin değerlendirilmediği, sinyal bilgilerinde belirlenen noktaların hiç aranmadığı doğru mu Arama-kurtarma faaliyetinde görev alan kolluk ve sivil savunma ekipleri isteksiz davranarak görevlerini ihmal mi ettiler? Helikopter kazası algı operasyonu olarak kullanıldı mı? Kaza mıydı suikast mıydı? Hava Kuvvetlerine ait iki adet savaş uçağının helikopterin uçuşu esnasında bölgeye girdiği ve helikopterin düşmesine neden olduğu konusunda bilirkişi raporları ne diyor? Helikopter enkazına ve kaza mahalline ilk kim ulaştı? Kurtarma esnasında ikinci helikopter kazası nasıl ve ne zaman yaşandı? Düşen helikopterin bazı parçalarını kim söktü? Neden söktü? Dönemin Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korg. Ali Lapanta kitabında, Yazıcıoğlu’nun yaşamını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin birçok bilinmeyen, iddia ve gerçeği belgeleriyle ortaya koyuyor.

AK-Yargı / Mehmet Ruşen Gültekin / Kırmızı Kedi Yay. / 208 s.

Kitapta, Ruşen Gültekin’in savcılık ve yargıçlık deneyimlerini, hukukçu birikimini, emperyalizm destekli terör ve casusluk örgütü, ihanet şebekesi olan FETÖ’yle mücadelesini ve mücadeleye ilişkin önerilerini, adalet için verdiği savaşı bulacaksınız. Ruşen Gültekin’in azmini ve iyimserliğini göreceksiniz. Ama en önemlisi, kitabın sayfalarında ilerledikçe ülkemiz adına düşünecek, üzülecek ve şaşıracaksınız.

Kitaplar Prangalar Özgürlükler / Ubeydullah Günel / Kanon Kitap / 128 s.

Yaratıcılığın konuştuğu anlarda ortaya çıkan metinlerin, o zihinden, o kalemden çıktıktan sonra bir kitap haline gelmesinin ne kadar meşakkatli bir süreç olduğu malum. Bu sürecin birçok aşamasına doğrudan şahitlik eden Günel, incelemesinde bu kitapları oluşturan metinleri ele alıyor, metinlere derinlemesine bakıyor ve fikirleri, üslubu inceliyor. Bir başkasının yazdığı eseri incelemenin hem zorluklarını hem de farklı fikirlerin ortaya çıkardığı zenginliği bir arada bulabileceğiniz bu kitap, sadece bir eleştiri kitabı değil, aynı zamanda bir okuma haritası, okurluk kimliğinin nasıl şekillendiğine ilişkin bir yol da sunuyor.

Koronavirüs Döneminde Dünya Ekonomi Politiği / Editör: Prof. Dr. Sait Yılmaz / Kamer Yay. / 344 s.

Koronavirüs salgınıyla ilgili çok şey söylenebilir. İnsanlar, evlerine hapsoldu, korku ve endişe insan hayatına hâkim oldu. İşimiz, dostlarımız, eğlence yerlerimiz, okulumuzla olan bağlarımız sınırlandı. Bütün bunların insan yaşamında olduğu kadar aile, toplum, devlet açısından da sonuçları var. İşsizlik hızla artarken, milli gelirler azalıyor. Son on yılda meydana gelen jeopolitik gelişmeler, pandemi ile yeni bir döneme giriyor. Virüs, jeopolitik bir vasıta haline geliyor. Bir yandan korona virüse karşı mücadele için iş birliği arayışı, diğer yandan salgından kimlerin faydalanacağı sorusu öne çıkıyor. Kitap, virüsle ilgili her konuda okuyucuya farklı bakış açıları sunuyor.

Anılarda Kalan Portreler / Salim Şengil / h2o Kitap / 200 s.

Sabahattin Ali, Sadri Ertem gibi büyüklerine ilk öyküsünü beğendiren ve CHP’nin açtığı yarışmada birinciliği kazanan öyküsünün yine aynı parti tarafından “sosyalist” olarak görülüp Falih Rıfkı Atay ve Reşat Nuri Güntekin’in soruşturmasıyla “aklandığı” bir öykücü. Seçilmiş Hikâyeler Dergisi ve ardından Dost dergisiyle yayımcıya dönüşen bir öykücü. Bülent Ecevit’in genel Sekreter, Sunullah Arısoy’un sayman, Suat Taşer’in üye olduğu Ankara Edebiyatçılar Derneği’nin başkanı. Edebiyatımızın pek çok isminin ilk yayımcısı, parasızlıktan kıvranan edebiyatçıların telif kapısı. İlhan Berk’ten Can Yücel’e, Mehmed Kemal’den Suphi Taşhan’a, Hasan Hüseyin Korkmazgil’den Yılmaz Güney’e, Memduh Şevket Esendal’dan Sait Faik’e edebiyatımızın anı biriktiricisi. Anıların biriktiği Üç Nal, Karpiç, Şükran gibi lokantaların, Kürdün, Lefter’in meyhanelerinin, Piknik gibi edebiyat mekânlarının anlatıcısı. Anılarda Kalan Portreler, Salim Şengil’den edebiyat tarihimize tanıklık düzeyinde bir katkı.

Cüret Et – Sıfırdan Zirveye Bir Şirket Yaratmak / Şenay Büyükköşdere / Sosyal Yay. / 112 s.

Girişimcilikte başarısızlığın pek çok sebebi olabilir, ama başarının olmazsa olmaz koşulu ‘cüret etmek’, yani yürekli davranıp harekete geçmek. Şenay Büyükköşdere’nin kitabında sıfır noktasından başlayıp zirveye ulaşmış 6 farklı girişimcinin gerçek hikayelerini okuyacaksınız. Nasıl cesaret ettiler, yola nasıl çıktılar, hangi engelleri aştılar, neleri gözden çıkardılar… Cüret Et, iş kurmak isteyenlerin yoluna ışık tutabilecek bir rehber niteliğinde.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/vitrindekiler-1843708