SUA% AUSUWZ?UWRZ İRĞNDU; ETS? ŞDU İUZKULNDR

Buçukufşğ<rz hnliuauwndkrdzg jzjndşjud judulr lndğnf sg! Ausuwz=uwrz bğ<uzumzşğt zşği irğndu, nd wuğündu, ets=şğtz Irmrz Şdu İuzkulnd^ nğ =uzr sg usrit r fşğ mg huw=uğtğ uznpn= arduzendkşuz ets^ rğ suamuzujndz mz=şj^ .nğ indür suızşlnf İuzkulnd gzıuzr=z nd sşğqudnğ çnlnğ huğuüuzşğg!

Auzündjşulg uöüuwrz çuğşğuğzşğ Ütnğü İuzkulndr mnpumrjz t şd Auwm Uiluzşuzr =nwğg! Uwcs uwi şğmnd gzıuzr=zşğz ul fbır st< şz nd mg s.rkuğndrz iynyrv aşxuquwzuwrz .+iumjndkrdzzşğnf nd judumjumuz uwjşlndkrdzzşğnf!

Sşğ fuğcuğuzzşğnd r zhuiı iuğ=ndu, İrğnw İşpuzzşğnd nd uwl auzerindkrdzzşğnd gzkuj=rz wuou. mg ışiztrz= İuzkulnd usnlg^ çuwj r”zv sşp= nğ ?nğnzuwr ausuouğumr huıouxnf s+ıudnğuhti stmndmti ıuğrt r fşğ öğmndşjuz= uwe stmışpndszşğtz nd arsu uauduirm Şdu İuzkulndr suanduz lndğg mg lişz= jud r irğı!

İuzkulnd şd Uiluzşuz gzıuzr=zşğg ausuwz=r uwz wuğüuğcuz zşğmuwujndjrvzşğz şz^ nğnz= sş,uündsuğ zndrğuındndkrdzzşğ gğu, şz nd mg buğndzumşz gzşl sşğ ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğndz! Rb.uzumuz trz suzudu_ze İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjrz muıuğndu, zndrğuındkrdzzşğg^ nğnzj bznğard 2006rz muğşdnğ şğmnd çucrzzşğ çujndşjuz sşğ Ükndkşuz wuğmtz zşği! Znwşsçşğ 2006rz Ütnğü-Şdu İuzkulnd usnlr çuğşğuğndkşusç fşğuznğnündu, nd znğ ersuü,ndkşusç sg rğ exzşğg çuju, tğ Arduzeuznjr bnpuzmuğndsr çucrzg^ nğ uwe +ğtz r fşğ mg mğt İuzkulnd usnlr uzndzg! Şğ<uzmuwrbuıum Sşiğnh Ç$ Huığruğ=r çuğqğ zşğmuwndkşusç t nğ muıuğndu, tğ çujsuz uğuğnpndkrdzg nd Ütnğü şd Şdu İuzkulndrz wuzqzndu, tğ Arduzeuznjr nimşuw sşıuwlz nd wndbuıu.ıumg% ux r üzuauıuz= rğşzj çşğu, zrdkumuz muğşdnğ zhuiırz!

Uwi judulr mnğndiırz uxkrd SUĞSUĞU-r .sçuüğumuösg rğ uzmşp, fbıumjndkrdzzşğg mg wuwızt irğşlr Ütnğü İuzkulndrz nd endiığşğndz^ irğşlr Auwm-Uzctl Uiluzşuzrz nd endiığşğndz^ şğmnd gzıuzr=zşğnd çnlnğ sşğqudnğzşğndz!

Wndpuğmudnğndkşuz +ğz nd kndumuzg hrır wuwıuğuğndr uz<uı ,uzndjndsnf sg!

http://www.normarmara.com