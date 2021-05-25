Kadasetli Krikor Bedros 20. Katolikos Patrik ebedi hayata intikal etmiştir

Kadasetli Krikor Bedros 20. Katolikos Patrik, Bzommar Manastırının Patrikliğe ait Ruhaniler Topluluğunun üyelerinden biri olmuştur. 14 Kasım 1934’te Halep’te doğan Greguar, Tanrı’nın çağrısını duymuş ve Lübnan Bzommar manastırına gönderilmiştir. “Marist” kardeşlerine ait kolejde (Juniye) eğitimine devam etmiş, aynı zamanda Bzommar Manastırında yaşamış ve ruhanilik eğitimi almıştır. Yüksek öğrenimi için Roma’ya gönderilmiş ve Levonyan Ermeni Koleji’nde öğrenimine devam etmiştir. Gregorian Üniversitesi’nde Felsefe ve Teoloji alanında yüksek lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra 28 Mart 1959’da Lübnan’da rahip takdis edilmiştir.

Peder Krikor Gabroyan, 1960 yılında Bzommar Manastırının Ruhban Okulu’nda eğitmen olmuş ve 1962’den 1996’ya kadar Beyrut’taki Ermeni Katolik Mesrobian Okulu’nun müdürü olmuştur. 1969’dan 1975’e kadar Bzommar Manastırının Ruhban Okulu’nun müdürü, aynı zamanda Manastır’ın ve Patrikliğe ait Ruhaniler Topluluğunun Yönetim Kurulu sekreteri olarak görev yapmıştır.

1976’da Fransa’daki Ermeni Katoliklere hizmet etmek üzere atanmış ve 13 Şubat 1977’de Ermeni Katolik Katolikos-Patriği 17. Hımayag Bedros Gedigyan kendisini episkopos takdis etmiştir. 1977-1986 yılları arasında Fransa’da Apostolik Eksark olarak görev yapmıştır. 1986’dan Nisan 2013’e kadar Epark olarak Kutsal Haç Ermeni Katolik cemaatine hizmet görevine devam etmiştir. 2013’te Papa Hazretleri tarafından bu hizmetten istifası kabul edilmiştir.

25 Haziran 2015 tarihinde Ermeni Katolik Katolikos Patriği Nerses Bedros XIX Tarmouni’nin vefatı üzerine yeni Patrik seçimine kadar Patriklik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ermeni Katolik Episkoposlar Kutsal Sinodu tarafından 24 Temmuz 2015’te Krikor Bedros 20. adıyla, Katolikos Patrik olarak seçilmiştir. Ertesi gün Papa Françesko tarafından komünyon mektubu ile onaylandıktan sonra, resmi olarak 9 Ağustos 2015’te tahta çıkmıştır.

Son aylarda bir rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi görmüştür. 25 Mayıs 2021 tarihinde öğle saatlerinde, ebedi hayata gözlerini açmak üzere dünyevi hayata gözlerini yummuştur.

Cenaze töreni 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da Beyrut Surp Krikor Lusavoriç-Surp Yeğya kilisesinde gerçekleşecektir.

Kaynak: https://www.facebook.com/Vosgeperan1863