Akşener Yine ‘Madalya’ Uydurmasından Bahsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışmayı sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan’a cevap verdiği paylaşımında ‘siyonist madalyasına’ atıfta bulundu. Akşener’in daha önce de ifade ettiği Erdoğan’ın ‘siyonist’ veya ‘Yahudi’ madalyası almış olduğu iddiası doğru değildir.

Sayın @RTErdogan,



Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir.

Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir.

Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır.



Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır. https://t.co/WGweJR8maF — Meral Akşener (@meral_aksener) May 19, 2021

Akşener’in bu sefer ‘Siyonist madalyası’ dediği, daha önce ‘Yahudi üstün cesaret madalyası‘ diye adlandırdığı ödülün aslında Erdoğan’la bir alakası yoktur. Devlet politikasının aksine hareket ederek Holokost’tan birçok Yahudi kurtaran Rodos Büyükelçisi Selahattin Ülkümen adına verilen bu ödülü dönemin başbakanı olarak Erdoğan kabul etmişti. Akşener’in Siyonist ve Yahudi kelimelerini fark gözetmeksizin kullanışı da antisemit bir söylemi işaret ediyor.

Erdoğan’ı ‘Yahudi madalyası sahibi olmak’ üzerinden karalamak farklı milliyetçi siyasetçilerin başvurduğu bir yöntem haline geldi. Şu an yeni bir parti kuran CHP eski adayı Muharrem İnce hem 2018‘de – Akşener’le aynı zamanda – hem de 2017‘de ‘Yahudi madalyası’ almayı bir aşağılama olarak kullanmıştı. Ardından İnce ‘yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem.’ demişti.

Birçok antisemit vakaya sahne olan İYİ Parti‘de Akşener dışında İBB Meclisi’ndeki parti grup başkanvekili İbrahim Özkan da aynı iddiaya başvurmuştu.

https://www.avlaremoz.com/2021/05/20/aksener-yine-madalya-uydurmasindan-bahsetti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aksener-yine-madalya-uydurmasindan-bahsetti&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aksener-yine-madalya-uydurmasindan-bahsetti