ՅՈՅՆԵՐՆ ՈՒ ԱՍՈՐԻՆԵՐԸ ԵՒՍ ՏՕՆԵՑԻՆ Ս. ԶԱՏԻԿԸ / RUMLAR VE SÜRYANİLER DE KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSUNU KUTLADILAR (TR⇓)

Ինչպէս ծանօթ է, Յոյն եւ Ասորի եկեղեցիները Ս. Յարութեան Տաղաւարը կը տօնեն ըստ հին տոմարի։ Յուլեան տոմարի Ս. Զատիկը այս տարի կը զուգադիպէր 2 Մայիս, Կիրակիի։ Ըստ աւանդութեան՝ Յոյն Եկեղեցւոյ տաղաւարի արարողութեան իր մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ Հայ Եկեղեցին։
Այս տարի ընդառաջելով Յունաց Պատրիարքական Աթոռի հրաւէրին, միայն Ֆէնէրի Ս. Գէորգ Աթոռանիստ Մայր Տաճարի մէջ կատարուած արարողութեան իր մասնակցութիւնը բերաւ Հայոց Պատրիարքական Աթոռը։ Յանուն Աթոռոյս արարողութեան իրենց մասնակցեցաւ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան եւ Բրկ. Արթիւր Ուր. Դպ. Պաղտասարեան։ Յընթացս արարողութեան, զանազան լեզուներով ընթերցուած Ս. Գրային բաժիններու կարքին, Հայր Սուրբը հայերէնով ընթերցեց Աւետարանը։ Այս առթիւ, յանուն Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր, Ն.Ս.Տ.Տ. Պարթոլոմէոս Ծայրագոյն Պատրիարքին փոխանցեց նաեւ շնորհաւորաններ եւ բարեմաղթութիւններ։
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Bilindiği gibi Rum ve Süryani kiliseleri Kutsal Diriliş Yortusu’nu eski takvime göre kutlamaktadır. Julien takvimine göre Kutsal Diriliş Yortusu bu sene 2 Mayıs Pazar gününe rastlamaktaydı. Geleneğe göre Rum Kilisesi’ndeki törenlere Ermeni Kilisesi de katılmaktadır.
Bu yıl, Rum Patrikliği’nin davetiyle sadece Fener Ayios Yorgios Patriklik Kilisesi’ndeki törenlere Ermeni Patrikliği katılım sağladı. Patriklik Makamı adına törene Rahip Hovagim Serovpyan ve Yetkili Okuyucu Artür Bağdasaryan katıldılar. Tören esnasında, farklı dillerle İncil okumaları gerçekleşirken, Rahip Hovagim İncil’i Ermenice ile okudu. Bu vesileyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri adına, Rum Ordodoks Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri’ni tebrik etti ve iyi dileklerini sundu.
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