OYUN 2021’de KALFAYAN YARI FİNALDE

HYETERT – Türkiye Zeka Vakfı’nın, kişilerin düşünce, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacı ile düzenlediği, bireysel olarak katılım gösterilen zeka ve akıl oyunlarında Kalfayan Okulu öğrencileri ve eğitmeni bir başarıya daha imza attı.

Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması – OYUN 2021, Türkiye Zeka Vakfı tarafından 29 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşmişti. 5 kategoride gerçekleşen yarışmada; ‘Çocuklar’ kategorisinde Kalfayan öğrencilerinden HELENA METİN ve ARAS ÖZKAYA, ‘Yetişkinler’ kategorisinde ise Matematik ve Zeka Oyunları öğretmenleri SİBİL YELEGEN Eleme Sınavı’nı başarıyla geçerek, Yarı Final Sınavı’na katılmaya hak kazanmışlardır.

Yarı Final Sınavı ise 24 Nisan 2021 Cumartesi günü 13.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşmiştir. Sonuçları henüz açıklanmayan bu kategoriyi başarı ile geçenler finale kalacaklardır.

Yazılı Final Sınavı 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 13:00 ile 14:30 saatleri arasında TZV web sitesi üzerinde yapılacaktır. Ödül töreninin günü ve programı ayrıca duyurulacaktır.

Türkiye Zeka Vakfı her yıl, her yaştan, her kesimden, düşünen ve sorgulayan bireyleri bu oyunla bir araya getiriyor.

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, 1996 yılından beri, Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK’ın da katkılarıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenmekte ve büyük ilgi görmektedir. Yarışma, etkinliğin yurt çapında duyurulması ile başlar. Ulusal gazete ve dergilerde, üniversitelerde, ilköğretim okullarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde ve İnternette duyurulan yarışmaya, yaş ve eğitim sınırlaması olmadan dileyen herkes katılabilir. Türkiye Zeka Vakfı tarafından belirlenen ve duyurulan süre içerisinde yarışmaya katılanlardan başarılı olanlar Yarı Final Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu aşamayı da başarıyla geçen yarışmacılar, Ankara’da düzenlenen Final Sınavına katılırlar. Final Sınavı ile aynı gün düzenlenen Ödül Töreni’nde derece alan yarışmacılara ödüller verilir. İnsanlarımızın düşünme becerilerini geliştirmeyi, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini ve sorunlar karşısında daha nitelikli çözümler üretme yeteneklerini arttırmayı hedefleyen Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, düşünen ve üreten bireylerle “Bilgi Toplumu” olma yolunda yapılan önemli bir etkinliktir.

Aras Özkaya’nın daha önceki başarıları

Yine Türkiye Zeka Vakfı tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Bölge Finalleri düzenlenmiş, Şampiyonaya katılım gösteren Kalfayan Okulu 8.Sınıf öğrencimiz ARAS ÖZKAYA İstanbul il 10. luğu, Marmara Bölge 28. liği ve Türkiye 92. liği dereceleri alarak Bölge Finallerini başarıyla geçip Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

20 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Türkiye Finallerinde de ARAS ÖZKAYA, yarışmanın tüm aşamalarını başarıyla geçerek ‘finalist’ olmaya hak kazanmış ve Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda Türkiye 26.sı olmuştu. Kendisini yarışmaya hazırlayan öğretmeni Sibil Yelegen’di.