AKPM milletvekili: “Ermeni esirlerin iade edilmemesi Cenevre Sözleşmesi’nin ihlalidir”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) 20 Nisan’da yapılan görüşmelerde konuşan milletvekili Aleksandra Louis, Ermenistan’ın, esirlerin iade edilmesine dair taahhütlerini yerine getirdiğine, ancak Azerbaycan’ın bunu yapmayı reddettiğine dikkat çekti.

Louis, “Azerbaycan, insansıllık göstermeyi reddediyor. Esirlerin iade edilmemesi, insan haklarının, Cenevre Sözleşmesinin ihlalidr. Bu çok önemli ilkeye göre, savaş operasyonlarının ardından kimse tutuklu kalmamalı. Azerbaycan, bu insanların savaştan sonra esir alındığıı ilan ediyor, onların terörist olduğunu iddia ediyor. Ancak bu insanlar, ablukaya düşerek esir alındı. Onlar vatanlarına geri dönmeli” şeklinde konuştu.

Azerbaycan’da Ermeni esirlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığını vurgulayan milletvekili, bunu ispat eden vedeo kayıtların mevcut olduğunu bildirdi. Louis, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin de, Ermeni esirlerin tutulma şartları hakkında Azerbaycan’dan bilgi talep ettğin, ancak cevap almadığını da duyurudu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/04/21/AKPM-milletvekili-Ermeni-Azerrbaycan-Cenevre-Sözleşmesi/206395