Zirve Yayınevi Katliamı’nın Kurbanları Çevrimiçi Anıldı

Malatya’da 18 Nisan 2007’de, şehit edilen Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel, 18 Nisan Pazar günü öldürülmelerinin 14. yıldönümünde, kiliselerin bir araya gelme olanağı olmadığı için Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıyla anıldılar. Zoom üzerinden yapılan toplantı 100 kişi ile sınırlandırılırken çevrimiçi anma törenini Radio Shema, YouTube ve Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlandı. Türkiye’den ve Dünya’dan birçok kişi yayını izledi.

Anma toplantısının açılış konuşmasını, Türkiye Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Ali Kalkandelen gerçekleştirdi ve toplantının gidişatından bahsetti. Kalkandelen’in konuşmasının ardından, Daniel Günay ve Serpil Günay iki ezgi söyleyerek toplantıda yer aldı.

Kurtuluş Kiliseleri Pastörü İhsan Özbek yaptığı paylaşımda, bu toplantının gerçekleşmesini sağlayan, ”Protestan Kiliseler Birliği”nde çalışanlarına, hizmet edenlerine ve toplantıya katılanlara teşekkür etti. Şehit edilen Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in, Türkiye için ve Türkiye’deki canlar için nasıl imanla hizmet ettiklerinden şükranla bahsetti. ”Türkiye’nin her yerindeki imanlılar, belleklerinde onların yaptıkları şeyleri hatırlayacaklar. Onların yaşamını kutluyoruz bugün. Verdikleri tanıklığı kutluyoruz. Yaşam olan Mesih’in adıyla, şükrediyoruz onlar için. Rab, o tanıklığın gücünü bizim hayatlarımızda da göstermemizi sağlasın” dedi ve katılımcıları bereketleyerek paylaşımına son verdi.

Merhum Necati Aydın’ın eşi, Şemsa Aydın da paylaşımda bulundu. Paylaşımında, eşinin yaşadığı her olumsuzluğa ve her kötülüğe karşı nasıl Mesih’de durduğundan ve insanları her zaman sevip onlar için dua ettiğinden bahsetti. Malatya’da ve sonrasında yaşadıklarını anlattı, ”ölüm pahasına da olsa sadık kalalım” dedi. ”Eğer bugün ayaktaysam, bu Rabbin sadakatidir, bu Rabbin kendisidir” diyerek sözlerini tamamladı.

Şemsa Aydın’ın ardından, Tilmann Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske de paylaşımda bulundu. Tilmann Ekkehart Geske’nin imanda duruşundan ve yazdığı ilahilerden bahsetti. Eşinin kaybından sonra çektiği sıkıntıları ve zorlukları da anlatan Suzanna Geske, ”Rab, her zaman yanımdaydı. Her zaman Rabbin esenliğini hissediyordum” dedi.

Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel ile birlikte 2007 yılında Malatya’da hizmet eden Gökhan Talas da tanıklığıyla toplantıda yer aldı. Eşi Özge Talas ile Malatya’da yaşadıklarını anlattı, ”bu kaybedilmiş 14 yıl hayatımda derin bir boşluk. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek” dedi. Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel’i çok özlediğini ifade etti. Toplantıda bulunan herkesi teşvik etti.

Toplantıda yer alan diğer imanlılar da, Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel ile ilgili tanıklıklarını paylaştılar. Anma programı dualarla ve okunan son ezgiyle son buldu.

