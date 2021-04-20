Oruç tutanlar izlemesin… Bu nasıl kutsamak

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Rafael Sadi

Videodaki kişinin din adamı olup olmadığı hatta kim olduğu bile meçhul. Ancak…

Adam din adamı kisvesi altında inananları kandırabilir; tabii ki suçtur ve cezai müeyyidesi vardır.

Ama adam din kisvesi altında bir de cinsel tacizde bulunuyorsa… Ki buna Tahtakale Türkçesi ile işin b…unu çıkartmak denir. İşte o zaman film kopuyor.

Facebook sayfama ulaşan bu videoyu ibret olsun diye paylaşmak istedim…

Videodaki kişinin din adamı olup olmadığı hatta kim olduğu bile meçhul… Ancak insanların her türlü sahtekar ve de tacizci din adamlarına karşı uyanık olmaları gerektiğini anlatmak gayesi ile paylaşmayı uygun buldum.

Kişinin Hıristiyan dinine mensup olduğu kanaatindeyim. Buna arkasındaki haç ve giydiği cübbe sebebi ile kanaat getirdim. Anlaşılan kızı vaftiz ediyor ama ne vaftiz…

Kuşkusuz bütün Hıristiyan din adamları veya diğer dinlere mensup olan düzgün din adamlarını buradan tenzih etmek gerektiğini belirtmekte yarar var…