O, küstahlığa 6 yıl önce başlamıştı

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SAYGI ÖZTÜRK

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye ziyareti olaylı geçti. 14 Nisan 2021’de Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Dendias, bakanlığının internet sitesinde yaptığı açıklamada Patrikhane’yi ekümenik ilan etmiş. Halbuki, Yunan asıllı Kanadalı tarihçi Prof. Leften Stavros Stavrianos, “1453’ten Beri Balkanlar-The Balkans since 1453” adlı kitabında, Fener Rum Patrikhanesi’nin dini otorite alanının İstanbul ile sınırlı olduğunu açık bir şekilde belirtmişti.

Türkiye ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısına katılan Yunan Bakan, “Türkiye’nin, Yunanistan’a ait topraklar üzerinde 400’den fazla uçuş gerçekleştirerek toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini” öne sürdü. Dendias, “Ben deniz kısmından bahsetmiyorum. Yunanistan kara parçasından bahsediyorum” dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ İHLAL

Dendias’ın bahsettiği uçuşlar, Yunanistan’ın işgal ettiği Türk adaları üzerinde yapılan uçuşlardır. Aslında, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ihlal eden Yunanistan’dır. Dendias, Savunma Bakanı olduğu dönemde, Aydın Eşek Adası’na askeri helikopter ile gelerek Türk hava sahasını ve toprak bütünlüğümüzü ihlal etmişti.

Dendias, “Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir” diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hak ettiği biçimde Dendias’a karşılık verdi. Bakan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda hakça paylaşımdan yana olduğunun altını çizdi. Yunanistan’ın, 20 adamızı ve iki kayalığımız işgal ettiğini de unutmayalım.

İŞGAL EDİLEN ADALARIMIZ

Dendias’ın 2015’te Türk topraklarında yaptığı egemenlik ve bayrak gösterisinden hiç bahsetmedi. 2014-2015 yılları arasında Yunan Savunma Bakanı olarak görev yapan Dendias, 11 Ocak 2015’de Aydın Eşek Adası’na gelerek adadaki Yunan Askeri Üssü’nde denetlemelerde bulunmuştu.

Dendias, işgalci Yunan askerleri ile birlikte fotoğraf çektirmişti. Aydın il sınırlarımız içinde bulunan Eşek Adası, 2004’den beri Yunan işgali altında.

AMAÇ: KONUŞMASINLAR

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımızı sıkça gündeme getiriyor. Antlaşmalara rağmen Yunanistan’a bırakılan ancak gayri askeri statüde olması gereken 23 adada bu antlaşmalar yok sayılıyor, Yunanistan’ın askeri üsleri, ağır silahları bulunuyor.

Dendias’a Dışişleri Bakanımız hak ettiği dille cevap verdi vermesine ama bu konuda özellikle işgal altındaki adalarımız ve Yunanistan’ın kullanımına verilen 23 adanın gayri askeri statüde olması gerekirken asker ve silah yığınakları yapıldığını anlatacak amiral yok. Çünkü, bir korku ortamı yaratılmış, “Konuşursam gözaltına alınır mıyım?” kaygısı taşıyorlar.

KELEPÇEYE İTİRAZ

20 Temmuz 1936’da imzalanan Lozan’dan sonra ülkemiz için önemli bir belge olan Montrö ile ilgili açıklama yapan emekli amirallerin “Darbe iması” bulunduğu iddiası, buna bağlı olarak gözaltına alınmaları, 6 gün Emniyet’te tutulmaları ve ardından bulunduğu il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılması, çok ama çok ağır oldu.

O komutanlar geçmişte de “Balyoz Soruşturması” kapsamında gözaltına alınmışlardı. Kurulan kumpas sonucu tutuklanacaklarını bilmelerine rağmen, yurtdışında olanlar gemilerinden ayrılıp bir an önce yurda dönme çabasına girişmişlerdi. Şimdi o amirallere, “Yurtdışına kaçmaması”, hatta “Bulunduğu il dışına çıkmaması” için elektronik kelepçe takıldı. Kelepçe takılacağını da kamuoyuna SÖZCÜ duyurmuştu.

Peki, ayaklarına kelepçe takılması mahkeme kararında belirtilmemesine rağmen bazı amirallere kelepçe takılırken, bazılarına takılmaması nasıl bir durum? Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, işte o durumu bize şöyle anlattı:

“Bir mahkeme kararı olmadan, elektronik kelepçe takılmasına Adli Kontrol Şubesi tek başına karar veremez. Mahkeme, adli kontrol kararı verirken, ‘elektronik kelepçe takılır’ der. 8. Sulh Ceza Mahkemesi kararında elektronik kelepçe yok. Kararda il dışına ve yurtdışına çıkmamaları yönünde yasak var. Elektronik kelepçede ayrım yapıldığı anlaşılıyor. Elektronik kelepçe takılan müvekkillerim için pazartesi günü itirazda bulunacağım. Hakkında aynı karar olan amirallerden kelepçe takılan da takılmayan da var.”

7 komutan da perşembe günü ifade için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek. Amirallerle PKK ve FETÖ’cü oldukları iddiasıyla gözaltına alınanların aynı odalara konulduğu avukatları tarafından açıklanmıştı. Dileriz, benzer bir olay Ankara’ya çağrılan 7 amiral için uygulanmaz.

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/saygi-ozturk/o-kustahliga-6-yil-once-baslamisti-6380406/