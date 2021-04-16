Rusya’dan tepki çekecek karar: 1 milyondan fazla göçmeni sınır dışı edecek

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Gorovoy, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden Rusya’ya gelen 1 milyondan fazla göçmenin sınır dışı edileceğini duyurdu: Bu kişiler 15 Haziran’a kadar Rusya’dan ayrılmazlarsa, sınır dışı edilme ve Rusya’ya girişlerinin yasaklanmasıyla cezalandırılabilecek.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile ilgili yeni karar aldıklarını açıkladı.

Gorovoy, BDT Parlamentolar Arası Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, BDT ülkelerinin, Rusya’da yasa dışı şekilde bulunan vatandaşlarını geri alması gerektiğini savundu.

“AYRILMAZLARSA CEZALANDIRILACAKLAR”

Göçmenlerin, 15 Haziran’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğini belirten Gorovoy, “Şu anda Rusya topraklarında yasa dışı olarak bulunan birçok vatandaşınız var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesine göre, bu kişiler 15 Haziran’a kadar Rusya’dan ayrılmazlarsa, sınır dışı edilme ve Rusya’ya girişlerinin yasaklanmasıyla cezalandırılabilecekler” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yasa dışı olduğu iddia edilen göçmenlerin 332 bini Özbekistan, 247 bini Tacikistan, 152 bini Ukrayna, 120 bini Azerbaycan, 115 bini Kırgızistan, 61 bini Ermenistan, 56 bini Moldova ve 49 bini Kazakistan vatandaşı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Rusya’da göçmen sayısının önemli oranda azaldığını söylemişti

https://www.karar.com/rusyadan-tepki-cekecek-karar-1613078