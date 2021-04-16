Dine ilgi azaldı, deizmi seçiyorlar

Yapılan iki yüksek lisans çalışmasına göre gençler deizme yönelmeye devam ediyor. Öğretmenler ve öğrencilerle yapılan iki farklı araştırmadaki bulgular, gençlerin dine ilgisinin azaldığını açığa çıkardı.

Mustafa KÖMÜŞ

İktidarın eğitime gerici müdahaleleri ters tepiyor. Yapılan iki farklı araştırmaya göre gençler arasında dine yönelik ilgi azalırken deizme kayma ise devam ediyor. Öğretmenler, öğrenciler arasında deizme kayma yönünde bir ilgi olduğunu aktarıyor.

Deizmi seçen öğrenciler ise tercihlerinde günümüzde dini temsil eden şahısların tutum ve davranışlarının etkili olduğunu kaydediyor.

Sakarya Üniversitesi’nden Dilek Menküç’ün hazırladığı “Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin görüşleri ışığında lise öğrencilerinde deizm düşüncesi” başlıklı araştırmada öğretmenler bu konuda ilginç tespitlerde bulunuyor. Deizme ilginin arttığını düşünen bir öğretmen, şunları aktarıyor: “Ben on beş senelik bir öğretmen olarak deizmin özellikle son beş yılda baya popüler olduğunu gördüm. Buradaki artışı da gördüm. Deist var mı? Evet, var. Artıyor mu? Ben arttığını gözlüyorum.”



ARTIŞI KABUL ETTİLER



Bir diğer öğretmen ise deizmin öğrenciler arasında etkili olup olmadığına dair soruyu şöyle yanıtlıyor: “Yüzde yüz. Hem de ne biçim etkili. Özellikle de nitelikli okullarda” diye cevap veriyor. Başka bir öğretmen ise dine ilgisizlikten şikâyetçi: “Ben asıl tehlikenin gençlerin dine ilgisiz kalması olduğunu düşünüyorum. Bu ilgisiz kalmanın sonrasında bir sekülerleşme ortaya çıkacak. Gençler deizme kaydı diye elimde bir veri yok ama bu konuda araştırmalar var. Araştırmalar da artan bir durum olduğunu gösteriyor.” Araştırmaya katılan kimi öğretmenler ise deizmin anlatılmasının doğru olmadığı görüşünde.

Bir öğretmen, bunu şu şekilde açıklıyor: “Zaten tevhit inancı anlatılırken şirk nedir, deizm nedir vb. konular anlatılabilirdi. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmak gibi yani…



“Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Merve Harmankaya’nın imam hatip lisesi öğrencileriyle görüşerek hazırladığı “Geçmişten günümüze deizm ve deizm üzerine sosyolojik bir araştırma” başlıklı çalışmanın sonuçları da çarpıcı. Araştırmacı, iki imam hatip liselinin deizmi tercih etme nedenini şöyle aktarıyor: “Deizme kayma sebeplerini sorduğumuz zaman günümüzdeki Müslümanların dini yaşama biçimlerinin kendilerini bu yola ittiğini söylemişlerdir. Ayrıca bir kişi din görevlilerinin ve dini temsil eden şahısların misyonlarına uymayan bazı tutum ve davranışlarının da bunda etkili olduğunu belirtmiştir. Bunların haricinde din konusunda ailesinden çok baskı gördüğü için de deizme kaydığını ifade etmiştir.”

https://www.birgun.net/haber/dine-ilgi-azaldi-deizmi-seciyorlar-341478