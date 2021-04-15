Ankara’dan Çok Sıcak Kulis: Sağlık Bakanı Sevan Sıvacıoğlu mu Oluyor?

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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden alacağı 4 bakanın ismi belli oldu” başlığıyla Gün Boyu Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yerine Sevan Sıvacıoğlu’nun Sağlık Bakanı olacağı yazıldı.

Günboy’un konuyla ilgili edindiği kulis bilgilerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bir cumhurbaşkanı yardımcısı 16 bakan var.

Hangisi gidici hangisi kalıcı?

Günboyu’nun aktardığına göre Erdoğan’ın biletini kestiği dört bakan şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Soyadları elbette tesadüf ama bu iki bakan topun ağzında.



Yerlerine kimler atanacak derseniz Erdoğan’ın AKP Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aldığı isimlere hükümette görev vereceği kulislerde seslendiriliyor.

İşte hükümette yer alacağı iddia edilen isimler:

Bayram Şenocak,

Behiye Eker,

Cüneyt Yüksel,

Fatma Güldemet Sarı,

Seda Sarıbaş,



*Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nun adı kulislerde Sağlık Bakanı olarak geçiyor.

SEVAN SIVACIOĞLU KİMDİR?

20 Ağustos 1976 yılında İstanbul ‘un Kurtuluş semtinde doğdu. Ailesi çok eskilere dayanan Malatya’nın Arapgir ilçesindendir.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde ( Çapa Ortopedi) ihtisas yapmaya hak kazandı. Department of Orthopaedic Surgery Columbia Presbyterian Medical Center – NY da yurtdışı eğitimi aldı. 2004 yılında Çapa Ortopedi kliniğinden uzman olarak ayrıldı. O tarihten itibaren Yedikule Surp Pırgiç hastanesinde ve daha sonra Acıbadem Maslak hastanesinde görev aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış yayınları mevcuttur. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir , evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

https://www.saglikpersonelihaber.net/atamalar/ankara-dan-cok-sicak-kulis-saglik-bakani-sevan-sivacioglu-h12883.html