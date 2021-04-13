Muş’taki son Ermeni evi TOKİ’ye direniyor

Muş’taki eski Ermeni mahallesindeki tüm evler belediye ve TOKİ işbirliğiyle yıkılıp yerine bina dikildi. TOKİ’ler arasındaki evini korumak için nöbet tutan Ercan Çete, evi tescillemesine rağmen taciz edildiğini söylüyor.

1915’teki Ermeni Soykırımı’na kadar yoğun Ermeni nüfusunun bulunduğu Muş’ta Ermenilerden geriye kalan yapılar da siliniyor. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1618310213&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F04%2F13%2FMu%25C5%259F-Ermeni-TOK%25C4%25B0%2F206032&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1618310213319&bpp=1&bdt=857&idt=-M&shv=r20210407&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D92d85af675571e02-222d4fb5ffba003f%3AT%3D1617873516%3ART%3D1617873516%3AS%3DALNI_MbAZcrV5Dd66uBIAt7GnEJ8EoVQig&prev_fmts=0x0%2C1200x280&nras=3&correlator=5435705887151&frm=20&pv=1&ga_vid=861809809.1617873516&ga_sid=1618310213&ga_hid=500446125&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1001&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=1&u_nmime=3&adx=112&ady=1303&biw=1393&bih=920&scr_x=0&scr_y=0&eid=44740079&oid=3&pvsid=2278569258170075&pem=124&eae=0&fc=1408&brdim=136%2C25%2C136%2C25%2C1920%2C25%2C1393%2C1000%2C1393%2C920&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=gMQVVNayj4&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=16

En son Muş Belediye Meclisi’nin 2011’de onayladığı TOKİ planıyla, Ermenilerden geriye kalan son evler de yıkıldı.

Kale Mahallesi’nde “kentsel dönüşüm” adı altında tarihi değer taşıyan çok sayıda Ermeni evi yıkılarak, yerlerine TOKİ konutları inşa edildi.

Dönemin Belediye Başkanı Necmettin Dede’nin “Taş ve topraktan yapılmış evler, tescil edecek ne var?” ifadeleriyle hafızalara kazınan yıkımdan geriye sadece bir Ermeni evi kaldı.

TOKİ yetkilileri her ne kadar zaman zaman evi yıkmak için çaba harcasa da evde doğup büyüyen Ercan Çete buna izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Dindar Karataş’ın haberine göre, taş duvarları ve ahşap gömmeli pencereleriyle özgün bir yapısı bulunan evi koruyan Ercan Çete, TOKİ’nin Muş Ovası yerine Ermeni evleri üzerinde konutlar inşa ettiğine değindi. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1553573099&pi=t.aa~a.1867113230~i.14~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1618310213&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F04%2F13%2FMu%25C5%259F-Ermeni-TOK%25C4%25B0%2F206032&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1618310213319&bpp=1&bdt=858&idt=-M&shv=r20210407&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D92d85af675571e02-222d4fb5ffba003f%3AT%3D1617873516%3ART%3D1617873516%3AS%3DALNI_MbAZcrV5Dd66uBIAt7GnEJ8EoVQig&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C688x280&nras=4&correlator=5435705887151&frm=20&pv=1&ga_vid=861809809.1617873516&ga_sid=1618310213&ga_hid=500446125&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1001&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=1&u_nmime=3&adx=112&ady=1925&biw=1393&bih=920&scr_x=0&scr_y=0&eid=44740079&oid=3&pvsid=2278569258170075&pem=124&eae=0&fc=1408&brdim=136%2C25%2C136%2C25%2C1920%2C25%2C1393%2C1000%2C1393%2C920&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=acMAV7DQzB&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=23

Büyükleri tarafından evin daha önce kiralandığını ve sonrasında satın alındığını anlatan Çete, “Burasının tarih olması bilinci ile yıkıma karşı çıktım. TOKİ’ye direnen başka kimse olmadı. Bize ‘elbisenizi alıp çıkın’ dendi. Ama kabul etmedik” dedi.

Yıkıma karşı verdiği mücadelede yalnız bırakıldığını ve sesinin duyulmadığını ifade eden Çete, bir süre sonra evi tarihi yapı olarak tescilleyebildiğini söyledi.

Tescil sonrası da evin yıkılması için TOKİ’nin girişimlerde bulunduğunu aktaran Çete, “Beni yıldırmak için türlü türlü yola başvurdular. Çalışmaya dahi gidemiyordum. Belediye bir yandan, TOKİ bir yandan sıkıştırıyordu. Rögarı yıkıp, yıllarca yapmadılar. Belediye, çalışma alanlarında olmadığı iddiasıyla yapmıyorlardı” diye konuştu.

Evinin tescilli olmasına rağmen, hacizli olan başka bir arsanın tapusu üzerinden gösterildiğini ifade eden Çete, sırf bu nedenle evinin restorasyonunun geciktirildiğini söyledi.

Tarihi bir yapının tapusunun değiştirilmesinin suç olduğuna vurgu yapan Çete, şöyle dedi:

Evin hemen yanında TOKİ park yaptı. ‘Yapmayın’ desem de yaptılar. Mahkemenin yıkım kararıyla park yıkıldı. Buraya sadece benim değil Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de sahip çıkması gerekiyor. Burası tarihi bir yer. Artık çalışmıyorum çünkü bu tarihe sahip çıkmak istiyorum. Evin nöbetini tutuyorum.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/04/13/Muş-Ermeni-TOKİ/206032