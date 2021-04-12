Ermenistan’da Bir Restoranda Görünce ‘E Bu Bizimkinin Aynısı’ Tepkisini Vereceğiniz 11 Yiyecek

Aburoski

Bu yemeklerin kökeni hakkında birçok tartışma yürütülüyor. Ülkeler bu konuda henüz netleşmiş değil. Netleşecek gibi de değil…Tabii bu yürütülen tartışmalar, sahiplenmeler bu yiyeceklerin Ermenistan’da ve Türkiye’de bolca tüketildiği gerçeğini değiştirmiyor.

Neyse hadi karnımızı acıktıran bu yiyecekler nelermiş bakalım.

1. Onların Armenian Sharots olarak adlandırdıkları bizdeki cevizli sucuk.

2. Armenian Lavash… İsminden de anlaşılacağı üzere Ermenistan’da lavaş da görebilirsiniz.

3. Pastırma = Basturma

4. Mantılarını aşırı merak ediyorum ben.

5. Biber dolması ya da beyaz-kara lahana dolması da onların meşhur yemekleri. İsmi orada Tolma tabii.

6. Çiğ köfte biraz şaşırttı değil mi?

7. Durun biraz daha şaşırtayım. Karşınızda içli köfte…

8. Ermenistan’da bolca baklava da yiyebilirsiniz.

9. Lahmacuna da bazen “Ermeni pizzası” bazen de bizim kullandığımız ismiyle lahmacun diyorlar. İki isimle de duyabilirsiniz.

10. Rusya’da konserve şeklindeki bu imambayıldı yemeğinin Rusya’da bir markette Ermeni yemeği olarak satılıyormuş.

11. Bizdeki Türk kahvesini Ermeni kahvesi olarak bulabilirsiniz. E bu kadar yemeğin üstüne güzel bir kahve gider.

https://onedio.com/haber/ermenistan-da-bir-restoranda-gorunce-e-bu-bizimkinin-aynisi-tepkisini-vereceginiz-11-yiyecek-975985