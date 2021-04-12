‘Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan İngiliz ajanı’

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Ermenistan’da Karabağ hezimeti sonrası başlayan siyasi, ekonomik, askerî ve toplumsal dalgalanma devam ediyor. Ermenistan eski Başbakanı Hrant Bagratyan, Cumhurbaşbakanı Armen Sarkisyan’ın İngiliz ajanı olduğunu söyledi.

Yılmaz Bilgen

Başkent Erivan’da 53 avukat Cumhurbaşkanı’nın İngiliz vatandaşı olduğu ve Ermeni halkından bazı özel bilgileri gizlediği suçlaması ile Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Gazetemizin konu ile ilgili görüşlerini aldığı Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tevfik Zülfikarov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan için ‘’Uzun yıllar İngiltere’de yaşadı. İngiliz Kraliçesi’nin yanında onun özel unvanı var. Britanya’ya sadık ve Birmingham Sarayında önemli bir yeri var’’ ifadelerini kullandı. Zülfikarov, Sarkisyan’ın ülkesinde çifte vatandaşlığa sahip olmak ve bunu kendi halkından saklamakla suçlandığını kaydetti. Zülfikarov ayrıca Londra’nın uluslararası arenada Sarkisyan’ı açık ve güçlü bir biçimde desteklediğine vurgu yaptı. Ermenistan’da 1993-1996 yılları arası Başbakanlık görevinde bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Hrant Bagratyan, Sarkisyan’a ‘’MI6 ajanı’’ dedi. Sarkisyan’ı Britanya’nın amaçlarına hizmet etmekle suçlayan Bagratyan, Ermenistan halkına ihanet ediyor dediği Cumhurbaşkanı’nın anayasaya aykırı ve tehlikeli oyunlar oynadığı iddiasında bulundu. Başkent Erivan’da 53 avukatta Sarkisyan aleyhinde benzer gerekçelerle suç duyurusunda bulundu.

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