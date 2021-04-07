film : the colour of pomegranates

Ermeni yönetmen Serge Parajanov’un 1968 yapımı “The Colour of Pomegranates” bir ismini klasikler arasında yazdırmış bir film. 18. yüzyılda yaşamış şair Sayat Nova’nın girdiği rüyalar dünyasına tanık olduğumuz film, keskin kontrastları ve zengin görsellerle şairin hayat hikayesin şiirsel bir anlatımı. O dönemin Ermeni kültüründen ilham alan film, ülkenin entellektüel ve sanatsal gelişimini geleneksellikten ziyade ikonik kompozisyonlarla gösteriyor. Filmin başrolünde gördüğümüz Sofiko Chiaureli hem erkek hem de kadın olmak üzere 6 rolü sahiplenirken, Sergei Parajanov filmi yazıyor, yönetiyor, kurguluyor, koreografisi üstleniyor ve bir yandan da kostümler ve dekorlar üzerinde çalışıyor.

1924 doğumlu Parajanov’un 1965-1973 yılları arasında yaptığı bütün filmler Sovyetler Birliği’nde yasaklandı. Ağır baskılara ve birçok kez hapse mahkum edilmesine rağmen hiçbir şeyin yaratıcılığını ve sinema anlayışını sürdürmekten alıkoyamadığı sanatçının 18 adet filmi bulunuyor. Unutulmaz görüntüler ve seslerle dolup taşan “The Colour of Pomegranates” restore edilmiş hali, 2014 yılında Martin Scorsese tarafından izleyicisiyle buluşturuldu.

Parajanov’un “The Colour of Pomegranates”ı ayrıca birçok sanatçıya da ilham olmuş; Madonna’nın 1995 “Bedtime Story” müzik videosundan, R.E.M.’in “Losing My Religion” ve Lady Gaga’nın 2020 “911” gibi birçok müzik videosuna kadar etkileri bulunuyor. Ayrıca Nicolas Jaar’ın bu film için alternatif sountrackler hazırladığı “Pomegranates” isimli bir albümü de bulunuyor.

Filmin küçük bir re-edit halini ve görsellerini aşağıya bırakıyoruz.

https://youtu.be/zrZ_C4aS138