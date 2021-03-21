ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 20 Mart 2021, Cumartesi sabahı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i Patrikhane’de kabul etti. Sayın Büyükelçi’ye ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve Kevin Moss refakat etmekteydiler. Görüşmede, Rahip Hovagim Serovpyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular.

Saygıdeğer konuk, bu nezaket ziyaretiyle Kadasetli Patrik Hazretleri’yle tanışmayı arzulamıştı. Patrik Hazretleri’nin seçimi sonrasında, Büyükelçisi David Satterfield’ın Patrik Hazretleri’yle ilk kez görüşmesi nedeniyle, bu görüşme aynı zamanda bir kutlama ziyareti mahiyetindeydi.

Görüşme esnasında, sayın konuk iyi dileklerini sundu ve Ermeni Cemaati’nin, Türkiye’deki kültürel zenginliğin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ermeni Cemaati’nin geçmişi ve günümüzdeki yaşantısı hakkında bilgi aktarıldı ve çeşitli konular hakkında fikir alışverişi gerçekleşti. Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın tarihi önemini vurgulayarak, Ermeni Cemaati’nin ruhani merkezi olması sıfatıyla üstlenmiş olduğu role değindi. Sohbet esnasında, Sayın Büyükelçi anlamlı bir gün yaşadığını belirtti. Sabah saatlerinde Ermeni Patrikliği’ne verdiği nezaket ziyareti sonrasında, Kadıköy’ün yeni seçilen Rum Metropoliti Metropolit Emanuil’in göreve başlama törenine katılacaktı.

Görüşmenin sonunda, Satterfield, Patrik Hazretleri’ne bir anı hediyesi olarak camdan bir tabak takdim etti. Patrik Hazretleri ise, kilisede kullanılan kıyafetleri konu alan “Treasures of Faith” kitabından bir örneği bir anı hediyesi olarak sundu. Patrik Hazretleri’nin makamında gerçekleşen görüşme sonrasında, Sayın Büyükelçisi ve yanındakiler, Patrikliğin Patrik Hovhannes Golod Koleksiyonu’nu ziyaret ettiler ve burada Rahip Hovagim tarafından bilgiler aldılar. Konuklar, Patrikliğimizin Koleksiyonu’nun ismini daha önce de duyduklarını ve nedenle özellikle Koleksiyon’u da ziyaret etmeyi arzuladıklarını belirttiler. Ziyaret sonunda, Büyükelçi Satterfield, Koleksiyon’un anı defterini de imzaladı.

Ziyaret sonrasında, sayın konuklar kendilerine gösterilen konukseverlik için teşekkür ederek Patrikhane’den ayrıldılar.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/abdnin-ankara-buyukelcisinin-ziyareti/