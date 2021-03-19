ADİP Uluslararası Konferans: “Anadolu’da İnanç Mekanlarında Dönüştürmeler”

Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun (ADİP) düzenlediği “Anadolu’da İnanç Mekanlarında Dönüştürmeler” başlıklı uluslararası konferans 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleşecek.

Ayasofya ve Kariye gibi iki tarihi anıtın dönüştürülmesi ADİP’e daha geniş bir dini ve bölgesel çerçevede ibadet mekanlarının dönüştürülmesi konusunda uluslararası bir konferans düzenleme fikrini verdi. Üçlü bir dizi olarak planlanan konferanslardan ilkinde büyük bir tarihi önem taşıyan, farklı inançların varlığı nedeni ile sayısız fetih ve yeniden-fetih olaylarının ibadet mekanlarının dönüştürülmesine de sebep olduğu Anadolu (Küçük Asya) coğrafyası irdelenecek.

Konferans Kayıt: konferans.adipanadolu.org

Konferans Canlı Yayını: Anadolu Din ve İnançları Platformu

Konferans ibadet yerlerinin ve mekanlarının dönüştürülmesini, hukuk, tarih, siyaset, antropoloji, mimari, ayrıca kültürel miras ve kentsel araştırmalar açılarından disiplinler arası yaklaşımlarla tartışılacağı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan uzun bir dönem boyunca incelenecek olan kutsal yerler ve ibadet mekanları arasında, tekkeler, mevlevihaneler, cemevleri, zaviyeler, bir Ezidi mezarlığı, Rum Ortodoks, Süryani, Ermeni ve Latin Katolik gibi çeşitli cemaatlere ait kiliseler bulunmaktadır.

Konferans programını oluşturan sunumlar şu temaları içermektedir:

· Tek ve çoklu dönüştürme ve yeniden-dönüştürme olarak, dini yerlerin ve ibadet mekanlarının dini, seküler ve farklı dini mekanlara dönüştürülmesi

· Dini yerlerin ve ibadet mekanlarının temellük edilmesi, imha edilmesi, hasar verilmesi ve terk edilmesi

· Dini yerlerin ve ibadet mekanlarının hukuki statüsü ve geçerliliklerinin/geçersizliklerinin tanınması

· Bu mekanların korunması için ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşmalar karşıtlığı çerçevesinde hukuki itirazlar, kısıtlamalar ve yasaklamalar

· Mekânsal ve kentsel bağlamda dönüştürmeler

· Kimlik, yorum, ulusal hafıza ve işlev değiştirme çerçevesinde dönüşümler

Konferansın açılış konuşmalarını Doğan Bermek (ADO, ADİP) ve Laki VİNGAS (Rumvader, KMKD) yapacak. Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal KAFADAR ile Hamburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Raoul MOTIKA onursal konuşmacı olarak açıklandı.

Konferansa tebliğ sunacak konuşmacılar;

Doç. Dr. Birgül AÇIKYILDIZ, Paul Valéry Üniversitesi, Montpellier III

Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Paschalis ANDROUDIS, Aristoteles Üniversitesi

Doç. Dr. Umut AZAK, İstanbul Okan Üniversitesi

Doç. Dr. Dilaver AZİMLİ, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi

Lucía CIRIANNI SALAZAR, Berlin Özgür Üniversitesi

Sevtap DEMİRTAŞ, Evrensel Mevlâna Aşıkları Vakfı

Dr. Ali Çağlar DENİZ, Alevi Düşünce Ocağı

Dr. Öğr. Üyesi Veysel DİNLER, Hitit Üniversitesi

Dr. Radu DIPRATU, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü

Dr. Markus DRESSLER, Leipzig Üniversitesi

Prof. Paolo GIRARDELLI, Boğazıçı Üniversitesi

Mehmet Fatih GÜDEN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Leonard HAMMER, Arizona Üniversitesi

Dr. Nicholas AL-JELOO, Kadir Has Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Emma LOOSELY, Exeter Üniversitesi

Dr. Vanessa R. DE OBALDÍA, Johannes Gutenberg Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SALMAN, İstanbul Üniversitesi

Av. Cem Murat SOFUOĞLU, İstanbul Okan Üniversitesi

Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Vlada STANKOVIĆ, Belgrad Üniversitesi

Prof. Dr. Beatrice ST. LAURENT, Bridgewater State Üniversitesi

Dr. Yuri STOYANOV, SOAS Londra Üniversitesi

Dr. Aude Aylin DE TAPIA, Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi

Dr. Mariëtte VERHOEVEN, Radboud Üniversitesi

Konferans oturumlarını Prof. Dionigi ALBERA (İDEMEC), Prof. Marie COUROUCLI (IIAC), Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN (Hukuk ve siyaset profesörü), Prof. Rossitsa GRADEVA (Bulgaristan Amerikan Üniversitesi), Prof. Dr. Ayhan KAYA (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR (Yıldız Teknik Üniversitesi), Fr. Dr. Claudio Monge O.P. (DoSt-I), Dr. Mine YILDIRIM (İnanç Özgürlüğü Girişimi), Doç. Dr. Hakan YÜCEL (Galatasaray Üniversitesi) idare edecek.

Doğan Bermek, İştar Gözaydın, Yuri Stoyanov, Vanessa R. de Obaldía’dan oluşan komitenin organize ettiği konferansı Etkiniz AB Programı ve Hollanda MATRA Programı destekliyor.

İleri aşamalarda Balkanlar ve ardından Akdeniz ve Orta Doğu’daki dönüştürmeleri de irdelemeyi amaçlayan konferans dizimizin ilginizi çekeceğini ümit eder, çalışmalarımızın katkılarınız ile değer kazanacağı inancında olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Konferansı ADİP youtube kanalı canlı yayınından takip edebilir, çevrim içi oturumlara izleyici olarak katılmak için ADİP sitesindeki form ile kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. ADİP konferans sırasında Türkçe-İngilizce simültane çeviri imkânı sunacaktır.

Konferans Kayıt: konferans.adipanadolu.org

Konferans Canlı Yayını: Anadolu Din ve İnançları Platformu