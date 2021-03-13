Türkiye’nin İlk Sanal Karnavalı Baklahorani 14 Mart Pazar günü kutlanacak

İstanbullu Rumların Tatavla’da müzik, dans ve eğlenceyle kutladıkları Baklahorani Karnavalı, yarın (14 Mart Pazar) online olarak kutlanacak.

İstanbullu Rumların Tatavla’da müzik, dans ve eğlenceyle kutladıkları Baklahorani Karnavalı, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak kutlanacak. Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Bellek Şişli, Feriköy Sanat ve Kültür Sevenler Derneği, Komşu Kapısı Derneği, Kurtuluş Çevre Grubu, Şişli’de Hayat, Şişli Kent Konseyi, Tatavla Dayanışma Ağı işbirliğiyle düzenlenen karnaval, yarın (14 Mart Pazar günü) 18:00’den itibaren karnavaltatavla.org web sitesinden açıklanan linklerden yayınlanacak.

İstanbul’un eski yerleşimlerinden Tatavla (günümüzün Kurtuluş semti) ile özdeşleşmiş köklü bir gelenek olan “Baklahorani Karnavalı,” İstanbullu Rumların Paskalya Pazarı’na kırk gün kala hazırlıklarına başladıkları büyük eğlencedir. 500 yılı aşan geçmişiyle, Rio ve Venedik karnavallarıyla benzer özellikler taşıyan “Tatavla Karnavalı’nın kökeni, Antik dönemdeki Dionysos ve Poseidon Şenlikleri’ne dayanır. “Baklahorani” veya “Apokria’’ isimleriyle de bilinen karnaval, “Büyük Oruç”tan üç hafta önce başlar, “Kathara Deftera”ya (Temiz Pazartesi) kadar devam ederdi.

Tatavla Karnavalı 1923’ten sonra giderek hızını kaybetmiş, 1942’de, bu coşkulu, büyük ve renkli karnavalın sokaklarda kutlanması sona ermiş, İstanbul’da sayıları artık iyice azalmış olan Rum cemaatinin kendi içinde toplanıp eğlenmesiyle sürdürülmüştür. Tatavla Karnavalı 2009-2014 yılları arasında yeniden hayat bulmuş, 2020 yılında ise yeni kurumsal katılımlarla daha büyük bir organizasyon olarak gündeme gelmiştir. Ancak İdlip’den gelen şehit haberleri nedeniyle 2020 yılı organizasyonu iptal edilmiştir.

Karnavalın organizasyon ekibi programa dair şu bilgileri verdi:

“Programda yüzlerce yıllık geçmişten taşınan İstanbul’un çok kültürlü, renkli yaşam biçiminin mutfağımıza yansımalarını, Kurtuluş’un en eski meze ve şarküteri dükkânlarının sahiplerinden dinleyeceğiz. İstanbul’un kaybolmaya yüz tutan geleneklerinden Baklahorani’nin sözlü tarihi, gelenekleri, kültürü, kutlamaları söyleşilerle yeniden hatırlanacak.

Ege’nin iki yakasında çok uzun yıllardan beri iki dilde söylenen ortak şarkılarıyla Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu; kendini alternatif müzik grubu olarak tanımlayan, Ermeni kültürünün müziğini özgün besteleriyle harmanlayan Vomank; Ege ve güneş kokan şarkılarıyla Ege Kafası; Muammer Ketencoğlu- İvi Dermancı, Stavros Petalas ve Buzuki Teo, müzikleriyle karnaval coşkusunu yaşatacak.

14 Mart Pazar 18.00’de, kaybettiği bir rengi İstanbul’a yeniden kazandırmanın coşkusuyla, hep birlikte olmak, farklı kültürlerin bir arada kucaklaşmasına birlikte tanık olmak istiyoruz. Karnaval coşkusunu evlerinde yaşayanların sosyal medyada #baklahorani2021 etiketiyle paylaştıkları fotoğraflar, Bellek Şişli’nin Twitter hesabından da paylaşılacak.”

https://www.evrensel.net/haber/428071/turkiyenin-ilk-sanal-karnavali-baklahorani-14-mart-pazar-gunu-kutlanacak