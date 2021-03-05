Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՂԱԼԱԹԻՈՅ ՄԷՋ / GALATA’DA SURP BADARAK VE HOKEHANKİSD (TR⇓)

Պատրիարքական Աթոռոյս 82րդ, 83րդ եւ 84րդ գահակալներ՝ Շնորհք Եոզղատցի (Գալուստեան), Գարեգին Բ. Պոլսեցի (Գազանճեան) եւ Մեսրոպ Բ. Պոլսեցի (Մութաֆեան) պատրիարքներ, իրենց վախճանման տարելիցներուն առթիւ Ս. Պատարագով ու հոգեհանգստեան պաշտօնով յիշատակուեցան Ղալաթիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մէջ։ Արարողութեան ներկայ էին Ղալաթիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ եւ Կեդրոնական Վարժարանի Խնամակալութեան ներկայացուցիչը, Երանաշնորհ Մեսրոպ Բ. Պատրիարք Հօր Տիրամայրը՝ Մարի Մութաֆեան, ինչպէս նաեւ սակաւ թիւով հաւատացեալներ։

Թագաժահրի (Քորոնա վիրիւս) համավարակի սահմանափուկմներու պատճառաւ արարողութիւնը իրականացաւ Հինգշաբթի առաւօտ, հանդիսապետութեամբ՝ Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեանի։ Ս. Պատարագը մատոյց Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան, իսկ Ս. Սեղանին սպասարկեցին Աթոռոյս ժառանգաւոր սաները։ Ս. Պատարագի երգեցողութիւնները տեղի ունեցան Աթոռոյս Արմաշ Դպրաց Դասու անդամներու կողմէ, առաջնորդութեամբ՝ Բրշ. Յարութիւն Էտվին Սրկ. Կալիպեանի։

Յաւարտ Ս. Պատարագի, հանգստեան աղօթքներով յիշատակուեցան երանաշնորհ Շնորհք, Գարեգին Բ. եւ Մեսրոպ Բ. պատրիարքները։ Արարողութեան աւարտին քարոզեց հանդիսապետ Հայր Սուրբը, անդրադառնալով տնտեսութեան նշանակութեան։ Հայր Սուրբը, ի միջի այլոց յիշատակեց Աթոռոյս երեք պատրիարքները եւ դրուատեց իրենց գործունէութիւնները ու յայտնեց թէ Ս. Աթոռոյս գահակալներուն ներկայիս կը յաջորդէ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը։ Իր խօսքերու աւարտին, մաղթեց որ անսասան մնայ Պատրիարքական Աթոռը եւ յարաճուն ըլլայ Աթոռոյ առաքելութիւնը, ի պայծառութիւն եկեղեցւոյ եւ ի մխիթարութիւն մերազն ժողովուրդին։

Հարկ է յիշեցնել թէ՝ Ս. Պատարագն ու Հոգեհանգստեան կարգը, յառաջիկայ Կիրակի, 7 Մարտ 2021 առաւօտ պիտի տեսասփռուի Աթոռոյս «facebook»ի եւ Լրաբերի «youtube»ի էջերէն։

Իսկ 8 Մարտ 2021, Երկուաշբթի, ժամը 14.00-ին, Շիշլիի Ազգ. Գերեզմանատան մէջ, երանաշնորհ հովուապետներու դամբարաններուն առջեւ, Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ Հոգեհանգստեան Կարգ պիտի կատարուի։

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Türkiye Ermenileri 82., 83. ve 84. Patrikleri, Yozgatlı Patrik Şınorhk (Kalusdyan), İstanbullu Patrik Karekin II. (Kazancıyan) ve İstanbullu Patrik Mesrob II. (Mutafyan), vefatlarının yıldönümleri münasebetiyle Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki Surp Badarak ve Hokehankisd Duaları’yla anıldılar. Törene Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu temsilcisi, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin annesi Mari Mutafyan ve az sayıda inanan katıldı.

Coronavirüs pandemi kısıtlamaları nedeniyle, tören Perşembe sabahı gerçekleşirken, törene Başrahip Zakeos Ohanyan riyaset etti. Surp Badarak’ı Rahip Hovagim Serovpyan sunarken, Surp Badarak’a Patrikliğimiz diyakosları hizmet ettiler. İlahiler, Diyakos Edvin Harutyun Galibyan önderliğindeki, Patrikliğimizin Armaş Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

Surp Badarak sonrasında, müteveffa patrikleri Şınorhk, Karekin II. ve Mesrob II. dualarla anıldılar. Törenin sonunda ise, Başrahip Zakeos vaaz verdi ve kâhyalığın anlamını açıkladı. Vaazı esnasında, Patrikliğin müteveffa son üç patriğini anarak onların çalışmalarını övdü ve günümüzde onların halefinin Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri olduğunu belirtti. Sözlerine son verirken, Patriklik Makamı’nın bekası ve hizmetlerinin sürekliliği için duacı olduğunu söyledi.

Belirtmek isteriz ki, S. Badarak 7 Mart 2021, Pazar sabahı, Patrikliğimizin “facebook” ve Lraper’in “youtube” kanallarından yayınlanacak. Bununla birlikte, 8 Mart 2021, Pazartesi, saat 14:00’te, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda, müteveffa patriklerin kabirleri önünde “Hokehankisd” duaları okunacaktır.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/