ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ / AB TÜRKİYE DELEGASYONU ÜYELERİ PATRİKHANE’DE (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 4 Մարտ 2021, Հինգշաբթի, յետ միջօրէին, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Թուրքիոյ Մօտ Եւրոմիութեան Պատուիրակութեան անդամները, գլխաւորութեամբ՝ Դեսպան Նիքոլաուս Մէյէր-Լանտրութի։

Դիւանագիտական հիւրերը, քաղաքավարական սոյն այցելութեամբ փափաքած էին Հայ Համայնքին առաւել եւս ծանօթանալ։

Պատրիարք Հայրը, առաջին հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց քաղաքավարական այս այցելութեան համար եւ Հայ համայնքի պատմականին եւ ներկային մասին հակիրճ տեղեկութիւններ փոխանցեց։ Զրոյցի ընթացքին Նորին Ամենապատուութիւնը զրուցեց ինչ ինչ նիւթերու մասին եւ ի միջի այլոց անդրադարձաւ նաեւ անցեալ Երեքշաբթի, Անգարայի մէջ իրականացած մարդկային իրաւանց գործողութեանց ծրագրին։ Մեր Հոգեւոր Պետը յայտնեց թէ ներկայիս Հայ համայնքը, Թուրքիոյ թիւով ամենաբազմանդամ փոքրամասնական համայնքն է եւ իր կարողութեան ներած չափով միշտ պատրաստ է ներդրում բերելու երկրի առաւել եւս յառաջացման։

Հանդիպման աւարտին, Պատրիարք Հայրը, հիւրերուն նուիրեց եկեղեցական գոյքերու մասին պատրաստուած հատորներ։

Հիւրերը, ջերմ ընդունելութեան համար Նորին Ամենապատուութեան շնորհակալութիւն յայտնելէ յետոյ, առաջնորդութեամբ՝ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեանի, ուղղուեցան Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճար, ուր եկեղեցւոյ պատմականին եւ գործունէութեան մասին տեղեկութիւններ ստացան։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 4 Mart 2021, Perşembe, öğleden sonra, Büyükelçi Nikoaus Meyer-Handrut başkanlığındaki AB Türkiye Delegasyonu üyelerini Patrikhane’de kabul etti.

Diplomatik mahiyetli bu nezaket ziyaretiyle, delegasyon üyeleri, Ermeni Cemaati hakkında bilgiler almak üzere Patrikhane’yi ziyaret etmişlerdi.

Patrik Hazretleri, öncelikle nezaket ziyareti münasebetiyle misafirlere teşekkür etti ve Ermeni Cemaati’nin geçmişi ve günümüzdeki durumu hakkında kısa bilgiler aktardı. Patrik Hazretleri çeşitli konular hakkında sohbet ederken, geçtiğimiz Salı, Ankara’da gerçekleşen İnsan Hakları Eylem Planı’na da değindi. Ruhani Önderimiz, günümüzde, Türkiye’de sayıca en kalabalık azınlık cemaatinin Ermeni Cemaati olduğunu ve ülkemizin daha da gelişmesi için toplum üyelerinin ellerinden gelen katkıyı sunmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaret sonunda, Patrik Hazretleri, kilisede eşyalarını tanıtmak amacıyla hazırlanmış kitapları konuklara hediye etti.

Ziyaretçiler, konukseverliği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettikten sonra, Rahip Hovagim Serovpyan önderliğinde Patriklik Katedrali’ne geçtiler ve burada kilisenin tarihi ve günümüz faaliyetleri hakkında bilgiler edindiler.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/