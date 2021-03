Le Pape va célébrer sa première messe en rite chaldéen en Irak



Agnès Pinard Legry

Au cours de son voyage en Irak du 5 au 8 mars le pape François va célébrer, pour la première fois, une messe en rite chaldéen dans la cathédrale chaldéenne Saint-Joseph de Bagdad.

Attendu avec impatience par des millions d’Irakiens, le voyage du pape François en Irak, prévu du 5 au 8 mars, sera aussi l’occasion pour le souverain pontife de célébrer pour la première fois la messe en rite chaldéen. Le samedi 6 mars, après avoir rencontré le grand ayatollah Ali Al-Sistani dans la matinée et s’être rendu à Nassiriya auprès de différentes communautés religieuses, il reprendra l’avion pour Bagdad où il va célébrer la messe à la cathédrale chaldéenne Saint-Joseph. En raison des restrictions sanitaires, seules 400 personnes seront présentes. Si le pape François a déjà présidé une messe en rite oriental lors de la béatification des sept martyrs en Roumanie, c’est bien la première fois qu’il va la célébrer en rite chaldéen.

Comme en témoigne le passage des apôtres Thomas et Matthieu, l’Irak est l’un des premiers pays à avoir été christianisé. Quatre principales Églises se sont ainsi implantée en Irak : l’Église assyrienne, l’Église chaldéenne, l’Église syriaque catholique et l’Église syriaque orthodoxe. L’Église chaldéenne compte plus d’un million de fidèles répartis en Irak, Iran, Syrie, Turquie, Liban, Jordanie et dans la diaspora.

Son histoire remonte au concile d’Éphèse (431) lorsque l’Église d’Orient l’a refusé. « Florissante en Mésopotamie et en Perse, elle évangélise l’Inde et la Chine du IVe au XIIIe siècle », détaille l’Œuvre d’Orient. « L’Église chaldéenne est la branche catholique de cette Église aussi appelée assyro-chaldéenne. Envoyé à Rome, le moine Jean Simon Soulaka est élu patriarche en 1551 et reconnu par Rome en 1553 comme patriarche des Chaldéens. » Depuis cette date-là, l’Église chaldéenne est donc unie à Rome. Le patriarche de Babylone des Chaldéens réside à Bagdad.

