NATO’dan Ermenistan açıklaması: Barışçıl yollarla çözülmeli

Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi “darbe girişimi” olarak nitelendirmişti. Paşinyan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı da görevden aldığını duyururken, halkı sokağa çağırarak darbeye karşı gelme çağrısında bulunmuştu. Muhalefet de Genelkurmay Başkanı’nın çağrısına destek vermek için Yerevan sokaklarında protestoya başlamıştı.

NATO, Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istemesi sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek demokrasiye bağlılık çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, sosyal medyadaki açıklamasında, İttifak’ın ortak ülkelerinden Ermenistan’daki gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

Gerginliği daha da yükseltecek açıklamalar ve eylemlerden kaçınmanın önemine işaret eden Lungescu, “Siyasi farklılıklar barışçıl yollarla ve Ermenistan anayasasına uygun şekilde demokrasiyle çözülmelidir.” ifadesini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/26/NATO-Ermenistan/203206