Beykoz’un tarihi köyü de yeni çehreye kavuşuyor

İstanbul’un yeşili, tertemiz doğası, piknik alanlarıyla ünlü tarihi köyü Polonezköy, kültürel ve turistik kimliğine uygun bina iyileştirmeleri, meydan ve yaya yolu düzenlemeleriyle yeni bir çehreye kavuşuyor.

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki turistik ve tarihi yaşam alanlarını güzelleştirmek, korumak ve köyün mevcut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı “Polonezköy Sokak Sağlıklaştırma Projesi”yle yıllık ziyaretçi sayısının artması da hedefleniyor.

Türk-Polonya dostluğunun yüz yıllardır simgesi olan köye her yönüyle güzellik katacak proje kapsamında ana caddelerde trafik düzenlenecek, binaların çehresi iyileşecek, ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği yeni meydan ve yaya yolları kazanılacak.

Yaya Yolu Artıyor

Beykoz’un turizm hareketliliğini artıracak çalışmanın en önemli ayağını köye ulaşımı sağlayan ana caddelerde yapılacak yol düzenlemeleri ile yayalaştırma faaliyetleri oluşturuyor.

Bu kapsamda ana ulaşım aksındaki, Beykoz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 75.Yıl Caddesi’nde toplam 1.4 km boyunca düzenleme yapılarak mevcut caddeler yürüyüş için konforlu hale getirilecek.

Beykoz Caddesi trafiğe kapatılarak üzerinde yılın belli dönemlerinde özgün süs eşyaları ve yerel organik ürünlerin satıldığı 9 adet mevsimlik satış noktasının bulunduğu turistik bir sokak kurulacak.

Köy Meydanı Yenileniyor

Yılın farklı dönemlerinde halk oyunları festivalleri ve şenliklere ev sahipliği yapan köy meydanı ise tamamen yayalaşacak.

Meydandaki açık otopark köy girişine taşınarak ziyaretçilerin dinlenip nefes alabileceği turistik bir köy kahvesi kurulacak.

Mevcut kültür merkezinin cephesi şeffaf bir tasarımla yenilenerek etkinlik alanı ile köy meydanı arasında görsel ve fonksiyonel bütünlük sağlanacak.

Meydana 135 m2 büyüklüğünde üzeri modern-geleneksel forma sahip ahşap çardakla örtülü taşlık kahvesi yapılacak.

Cami ve Kilise Meydana Çıkıyor

Polonezköy’ün çok kültürlü kimliğini yansıtan, ağaçlarla ve bahçe duvarlarıyla örtülü cami ve kilise, köyün Beykoz yönünden giriş noktası niteliğini taşıyacak 490 m2’lik bir meydan düzenlemesiyle artık daha görünür olacak.

Bina Cepheleri İyileşiyor

Polonezköy’ün orman ve tarihi dokusuna çok yakışan ve ana yoldan görülebilen 17 adet binanın ön cephesi köyün geleneksel mimarisine uygun sarı, yeşil ve ahşap tonları kullanılarak yenilenecek.

Köydeki bina cephelerinin yanı sıra 1.95 km uzunluğunda bahçe duvarı ve 50 adet bahçe kapısı da özgün ve estetik bir tasarımla yeniden yapılacak.

Böylelikle mevcut binaların bakımı sağlanırken ziyaretçi ve turistlere de estetik bir görüntü sunulacak.

Ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek, köyün Beykoz yönünden girişinde 74 araç kapasiteli açık otopark da yapılacak.

https://beykozguncel.com/beykoz-un-tarihi-koyu-de-yeni-cehreye-kavusuyor-9103.html