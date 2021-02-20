Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporla Ağından (DHİBRA) Türkiye’nin 19 anadilinde 99 imzalı 4 talep

HYETERT – UNESCO’nun 17 Kasım 1999’da ilan ettiği 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü vesilesiyle, anadilinin anlam ve önemi konusunda sivil toplum özneleri 2021 yılında da taleplerini dile getirmek için bir araya geldiler.

Türkiye’nin zenginliği olan tüm anadillerinin ve dilsel çoğulluğun herkes tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi, farklılıklarımızla barış içinde bir arada yaşamanın güvencesidir. Dil hakları önündeki engellerin ortadan kaldırılması, demokrasinin olmazsa olmazlarındandır diyerek Türkiye’nin 19 anadilinde 99 imzalı 4 talep dile getirdiler.

Bu konuda duyarlı olması gereken devlet, toplum ve bireyler olarak herkesin üstüne büyük görevler düşmektedir. Yok olma tehdidi altındaki diller başta olmak üzere, farklı Türkiye dillerinin yaşaması için büyük fedakârlıkla çalışan kişi ve kurumların ülkenin kültürel zenginliğine katkısının kabul edilerek desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ifade ederek aşağıdaki çağrı metnini Abazaca, Adığece (Batı), Adığece (Doğu), Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çeçence, Ermenice (Batı), Gürcüce, Hemşince, Kurmanci, Ladino, Lazca, Osetçe, Romeika, Rumca, Süryanice, Türkçe ve Zazaca olarak yayınladılar.

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı’nın (DHİBRA) bileşenleri olarak bu bağlamda çağrımız şudur:

1) Anadilinin öğrenilmesi ve kamusal alanda kullanımı için daha özgürlükçü hukuki ve idari düzenlemeler yapılmalı ve mevcut düzenlemeler engelsiz ve kararlı bir şekilde uygulanmalıdır.

2) Yok olma tehdidi altındaki dillerin koruma altına alınması için somut adımlar atılmalı, bu konuda çalışan sivil toplum özneleri ivedilikle desteklenmelidir.

3) Ülkede kullanılan farklı anadillerine ilişkin üniversitelerde kurulan birimler (bölümler, anabilim dalları ve enstitüler) yaygınlaştırılmalı ve mevcut birimler kaynak ve kapasite açısından geliştirilmelidir.

4) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2 Eylül 1990’da yürürlüğe giren ve Türkiye tarafından 2 Ekim 1995’te onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin anadiline ilişkin üç maddesine Türkiye tarafından konulan çekinceler kaldırılmalıdır.

Dil hakları, insan haklarının ayrılmaz parçasıdır!

Tüm dünya dillerinin Anadili Günü kutlu olsun!

1864 Hafıza Merkezi

Adana Çerkes Kültür Derneği

Afşin Kafkas Kültür Derneği

Agos Gazetesi

Agos Ermenice Ek

Alan Kültür ve Yardım Vakfı

Ankara Çerkes Derneği

Anadili Kadınları

Antalya Çerkes Derneği

Apoyevmatini Gazetesi

Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği

Arap Alevi Meclisleri

Aras Yayıncılık

Arıkbaşı Köyü Kafkas Derneği

Avesta Yayınevi

Avlaremoz Platformu

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

Balıkesir Adığe-Çerkes Kültür Derneği

Bianet

Bolu Kafkas Derneği

Bursa Çerkes Kültür Derneği

Can TV

Çerkes Kültürevi

Çorum Kafkas Kültür Derneği

Denizli Kafkas Kültür Derneği

Diyarbakır Hak İnisiyatifi

Düzce Adıge Kültür Derneği

Ehliddar Kültür Merkezi

El Amaneser Gazetesi

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Gazete Sabro

Gaziantep Çerkes Derneği

Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği

Gor Hemşin Kültür Dil Tarih Dergisi

Göç ve İnsani Yardım Vakfı

Göksun Çerkes Derneği

Gönen Kafkas Kültür Derneği

Gürcü Dil Merkezi

Gürcü Haber Portalı

Gürcü Kültür Merkezi

Hamamözü Çerkes Derneği

Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği

Heyamola Yayınevi

İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği

İskenderun Çerkes Derneği Adığe Khase

İsmail Beşikci Vakfı

İstanbul Arap Alevi Meclisi

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

İstos Yayınevi

Weşanên J&J (J&J Yayınları)

Jıneps Gazetesi

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

Kayseri Kafkas Derneği

Kiçir Adıge Derneği

KoyuSiyah Yayıncılık

Kürt Araştırmaları Derneği

Komeleya Wêjekarên Kurd

Kürt Yazarlar Derneği

Kültürel İncelemeler ve Toplumsal Araştırmalar Derneği

Laz Kültür Derneği

Manisa Çerkes Kültür Derneği

ma music Center

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Marje Podcast

Medya Kitabevi

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği

Mezopotamya Eğitim Bilim Sanat Sağlık ve Kültür Vakfı

Mızağe Dergi

Mustafa Kemal Paşa Çerkes Kültür Derneği

Nazilli Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Nor Zartonk (Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği)

Ogni Dergisi

Önce Çocuklar Derneği

Perperik Müzik Topluluğu

Pomak Enstitüsü

Rengarenk Umutlar Derneği

Rosa Kadın Derneği

Rum Vakıfları Derneği

Sakarya Kafkas Kültür Derneği

Samsun Çerkes Derneği

Sardamond Kültürel Araştırma Grubu

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi

Soma Kafkas Kültür Derneği

Susurluk Kafkas Derneği

Süryani Dernekleri Federasyonu

Tokat Çerkes Derneği

Turhal Kafkas Kültür Derneği

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu

Uncire Dergisi

Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Vejiyaişê Tiji (Tij Yayıncılık)

Vomank

Weşanxaneyê Vateyî (Vate Yayınevi)

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı

Metnin Batı Ermenicesine tercümesini Can Erzurumluoğlu yaptı.

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՈԼՈՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒԻ ՕՐԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԸԼԼԱՅ:

1999 թուականի նոյեմբերի 17-ին ՈՒՆԵՍՔՕ–ի կողմէ յայտարարուած 21 փետրուար Մայրենի Լեզուի Միջազգային Օրուայ առթիւ որպէս իրենց մայրենի լեզուի իմաստի եւ կարեւորութեան համար զգայնութիւն ունեցող քաղաքացիական հասարակութեան գործիչներ, 2021 թուականին եւս համախմբուեցանք ներկայացնելու համար մեր պահանջները:Թուրքիոյ հարստութիւնը եղող բոլոր մայրենի լեզուներու եւ լեզուական բազմազանութեան բոլորի կողմէ որդեգրուիլը եւ սատարուիլը, մեր տարաձայնութիւններու հետ միասին խաղաղ ապրելու երաշխիքն է: Լեզուական իրաւունքներու առջեւ խոչընդոտներու ոչնչացումը անհրաժեշտ է ժողովրդավարութեան համար: Մեծ պարտականութիւններ կ‘իյնան պետութեան, հասարակութեան եւ անհատներու վրայ, որոնք պէտք է զգայուն ըլլան այս հարցի մէջ:Մենք համոզուած ենք, որ պէտք է աջակցիլ բոլոր այն անհատներու եւ հաստատութիւններու՝ ընդունելով երկրին մշակութային հարստութեան իրենց բերած ներդրումը, որոնք մեծ զոհողութեամբ կ‘աշխատին սկսեալ ոչնչացման վտանգի տակ գտնուող լեզուներէն, Թուրքիոյ տարբեր լեզուներու գոյատեւման համար:

Որպէս բաղադրիչները՝ Լեզուական Իրաւունքներու Վերահսկման,Վաւերացման եւ Տեղեկագրման Ցանցի այս ծիրէն ներս կոչ կ’ընենք՝

1) Մայրենի լեզուն սորվելու եւ հասարակական դաշտի մէջ կիրառման համար պէտք է կատարուին աւելի ազատական, իրաւական եւ վարչական կարգադրութիւններ եւ առկայ կարգադրութիւնները պէտք է իրականացուին անկաշկանդ եւ վճռական ձեւով:

2) Անհրաժեշտ է շօշափելի քայլերու ձեռնարկել ոչնչացման վտանգի տակ գտնուող լեզուները պաշտպանելու ուղղութեամբ, այս նիւթի վրայ աշխատող քաղաքացիական հասարակութեան գործիչներուն պէտք է շտապօրէն աջակցիլ:

3) Երկրի մէջ գործածուող տարբեր մայրենի լեզուներու վերաբերեալ համալսարաններու մէջ հիմնադրուած ստորաբաժանումները (բաժիններ, գլխաւոր գիտական մասնաճիւղեր եւ ինստիտուտներ) պէտք է տարածել եւ առկայ ստորաբաժանումները պէտք է զարգացնել աղբիւրներու եւ կարողութիւններու տեսանկիւնէն:

4) ՄԱԿ–ի Ընդհանուր Ժողովի կողմէ ուժի մէջ դրուած 1990 թ. Սեպտեմբերի 2-ին եւԹուրքիոյ կողմէն 1995 թ. հոկտեմբերին հաստատուած Մանկանց Իրաւունքներու Համաձայնագրութեան մայրենի լեզուի վերաբերեալ երեք յօդուածին վրայ Թուրքիոյ կողմէ դրուած վերապահումները պէտք է ջնջուին:

Լեզուական իրաւունքները մարդու իրաւունքներու անբաժան մասն են: