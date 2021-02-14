MEDZ BAHK (BÜYÜK ORUÇ) DÖNEMİ’NDE AREVAKAL TÖRENLERİNE KATILACAK VAİZLERİN LİSTESİ

Her yıl, Patrikliğimiz ruhbanları, Büyük Oruç Dönemi’nde İstanbul’daki farklı kiliseleri ziyaret ederek, Arevakal Törenleri’ne riyaset eder ve vaaz verirler.
Bu yıl, KADASETLİ PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ, Büyük Oruç Dönemi’nde, 19 Şubat 2021, Cuma günün itibariyle, her Cuma, PATRİKLİK KATEDRALİ’ndeki törenlere riyaset edecek ve vaaz verecektir. Ruhani Önderimizin riyaset edeceği bu törenler, Patrikliğimizin “Facebook” sayfasından, canlı olarak yayınlanacaktır.
Bununla birlikte, aşağıda belirtilen liste uyarınca, Patrikiğimizin ruhbanları, belirtilen kiliselerde Arevakal Törenleri’ne katılacaklardır.
+ 17 ŞUBAT, ÇARŞAMBA
Rahip Şınorhk, Yeşilköy
Rahip Harutyun, Samatya
+ 18 ŞUBAT, PERŞEMBE
Başrahip Zakeos Ohanyan, Bakırköy
+ 19 ŞUBAT, CUMA
Üstrahip Yeğişe, Altımermer
Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali
Rahip Harutyun, Feriköy
Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali
+ 22 ŞUBAT, PAZARTESİ
Başrahip Zakeos Ohanyan, Eyüp Surp Asdvadzadzin
+ 23 ŞUBAT, SALI
Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy
+ 24 ŞUBAT, ÇARŞAMBA
Başepiskopos Aram, Samatya
+ 26 ŞUBAT, CUMA
Üstrahip Yeğişe, Feriköy
Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali
Rahip Harutyun, Kadıköy
Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali
+ 2 MART, SALI
Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy
+ 5 MART, CUMA
Başepiskopos Aram, Feriköy
Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali
Rahip Harutyun, Altımermer
Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali
+ 8 MART, PAZARTESİ
Rahip Harutyun, Kartal
+ 9 MART, SALI
Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy
+ 10 MART, ÇARŞAMBA
Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeşilköy
Rahip Şınorhk, Samatya
+ 12 MART, CUMA
Başepiskopos Aram, Beşiktaş
Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali
Rahip Harutyun, Kadıköy
Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali
+ 16 MART, SALI
Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy
Rahip Harutyun, Kandilli
+ 17 MART, ÇARŞAMBA
Üstrahip Yeğişe, Samatya
+ 18 MART, PERŞEMBE
Başepiskopos Aram, Bakırköy
+ 19 MART, CUMA
Başepiskopos Aram, Altımermer
Rahip Şınorhk, Altımermer
Rahip Harutyun, Kadıköy
Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali
+ 23 MART, SALI
Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy
+ 24 MART, ÇARŞAMBA
Başepiskopos Aram, Yeşilköy
Başrahip Zakeos Ohanyan, Samatya
Rahip Harutyun, Kınalıada
+ 26 MART, CUMA
Başrahip Zakeos Ohanyan, Feriköy
Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali
Rahip Harutyun, Kadıköy
Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/
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