MEDZ BAHK (BÜYÜK ORUÇ) DÖNEMİ’NDE AREVAKAL TÖRENLERİNE KATILACAK VAİZLERİN LİSTESİ

Her yıl, Patrikliğimiz ruhbanları, Büyük Oruç Dönemi’nde İstanbul’daki farklı kiliseleri ziyaret ederek, Arevakal Törenleri’ne riyaset eder ve vaaz verirler.

Bu yıl, KADASETLİ PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ, Büyük Oruç Dönemi’nde, 19 Şubat 2021, Cuma günün itibariyle, her Cuma, PATRİKLİK KATEDRALİ’ndeki törenlere riyaset edecek ve vaaz verecektir. Ruhani Önderimizin riyaset edeceği bu törenler, Patrikliğimizin “Facebook” sayfasından, canlı olarak yayınlanacaktır.

Bununla birlikte, aşağıda belirtilen liste uyarınca, Patrikiğimizin ruhbanları, belirtilen kiliselerde Arevakal Törenleri’ne katılacaklardır.

+ 17 ŞUBAT, ÇARŞAMBA

Rahip Şınorhk, Yeşilköy

Rahip Harutyun, Samatya

+ 18 ŞUBAT, PERŞEMBE

Başrahip Zakeos Ohanyan, Bakırköy

+ 19 ŞUBAT, CUMA

Üstrahip Yeğişe, Altımermer

Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali

Rahip Harutyun, Feriköy

Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali

+ 22 ŞUBAT, PAZARTESİ

Başrahip Zakeos Ohanyan, Eyüp Surp Asdvadzadzin

+ 23 ŞUBAT, SALI

Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy

+ 24 ŞUBAT, ÇARŞAMBA

Başepiskopos Aram, Samatya

+ 26 ŞUBAT, CUMA

Üstrahip Yeğişe, Feriköy

Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali

Rahip Harutyun, Kadıköy

Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali

+ 2 MART, SALI

Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy

+ 5 MART, CUMA

Başepiskopos Aram, Feriköy

Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali

Rahip Harutyun, Altımermer

Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali

+ 8 MART, PAZARTESİ

Rahip Harutyun, Kartal

+ 9 MART, SALI

Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy

+ 10 MART, ÇARŞAMBA

Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeşilköy

Rahip Şınorhk, Samatya

+ 12 MART, CUMA

Başepiskopos Aram, Beşiktaş

Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali

Rahip Harutyun, Kadıköy

Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali

+ 16 MART, SALI

Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy

Rahip Harutyun, Kandilli

+ 17 MART, ÇARŞAMBA

Üstrahip Yeğişe, Samatya

+ 18 MART, PERŞEMBE

Başepiskopos Aram, Bakırköy

+ 19 MART, CUMA

Başepiskopos Aram, Altımermer

Rahip Şınorhk, Altımermer

Rahip Harutyun, Kadıköy

Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali

+ 23 MART, SALI

Başrahip Zakeos Ohanyan, Yeniköy

+ 24 MART, ÇARŞAMBA

Başepiskopos Aram, Yeşilköy

Başrahip Zakeos Ohanyan, Samatya

Rahip Harutyun, Kınalıada

+ 26 MART, CUMA

Başrahip Zakeos Ohanyan, Feriköy

Rahip Şınorhk, Patriklik Katedrali

Rahip Harutyun, Kadıköy

Rahip Hovagim, Patriklik Katedrali

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/