ԶԵԿՈՅՑ / DUYURU

Պատրիարքական Աթոռի տնօրինութեամբ եւ Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի համագործակցութեամբ հոգեւորականաց դասու անդամները 12 Փետրուար 2021, Ուրբաթ առաւօտուն քննութեան ենթարկուեցան։ Ստուգման քննութիւնը կատարուեցաւ Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ յարակից Ս. Որդւոց Որոտման Եկեղեցւոյ գաւիթին մէջ։

Գոհութիւն եւ փառք Ամենակալին Աստուծոյ որ, յետ կատարուած քննութեան ստուգուած է թէ Ամեն. Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ հոգեւորական դասու անդամներէն ոչ մէկը ազդուած է Քորոնա Համավարակէն։

Այս առթիւ Պատրիարքական Աթոռը այս մէկը կ՚արձանագրէ որպէս ուրախացուցիչ պարագայ եւ իր գոհունակութիւնն ու գնահատանքը կը յայտնէ Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան եւ ստուգման քննութիւնները կատարող առողջապահական ծառայողներուն։

Կ՚աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած որ ամենայաղթ Սուրբ Խաչի զօրութեամբ փարատին ցաւերը եւ բժշկուին հիւանդութիւնները, ոչ միայն առողջութեան կարօտ հոգեւորական դասու անդամներուն այլ նաեւ մեր համայնքի անդամներուն եւ ընդհանրապէս համայն տառապողներուն։

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Patriklik Makamı’nın talimatları ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin işbirliğiyle, Patriklik Makamı’na bağlı din görevlileri, 12 Şubat, Cuma sabahı, Covid-19 testine tabi tutuldular. Kontroller, S. Asdvadzadin Patriklik Kilisesi külliyesinde bulunan S. Vortvots Vorodmants Kilisesi girişinde gerçekleşti.

Tanrı’ya hamt olsun ki, yapılan tetkikler sonucunda, başta Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri olmak üzere, hiçbir din görevlisinin Corona-19 virüsünden etkilenmediği bellirlendi.

Patriklik Makamı bu gelişmeyi sevindirici bir haber olarak karşılarken, Surp Pırgiç Ermeni Hasatanesi Vakıf Yönetim kurulu üyelerine ve tetkikleri gerçekleştiren sağlık personellerine memnuniyet ve takdirlerini sunmaktadır.

Bu vesileyle, sadece şifa arayan din adamları için değil, aynı zamanda cemaatimizin tüm fertleri ve dahası şifa arayan herkes için Göksel Baba’ya dua etmeye devam ediyoruz. Tanrı, Kutsal Haç’ın kudretiyle acıları dindirsin ve hastalıklara şifa kaynağı olsun.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/