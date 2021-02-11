SON DAKİKA! Bodrum’daki antik kentte rezil görüntü! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu…

Define avcıları tarihi yapıları yok etmeye devam ediyor. Turizm kenti Bodrum‘da bulunan 3.500 yıllık Pedasa Antik Kenti’ndeki içler acısı görüntü tepkilere neden oldu. Gece ya da gündüz fark etmeksizin antik kente gelen şahıslar, mezar olduğu düşünülen yapıları kırıp içine baktı. Yetkililer eserleri kurtarmak için çalışma başlatırken şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan ve her yerinde tarihi kalıntılara rastlanan Bodrum’da define avcıları tarihi yapılara ciddi zarar veriyor. Özellikle Göktepe mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar, Pedasa Antik Kenti’nde de kaçak kazı yaparak tarihi kente zarar verdiler.

Pedasa Kalesi’ne çıkan yolun kenarında kimliği belirsiz şahıslarca kaçak kazı yapıldığı görüldü.

Mezar olduğu tahmin edilen yerde kimsenin olmamasını fırsat bilinerek define avcıları gece gündüz bölgede kazı yapıyor.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/02/11/son-dakika-bodrumdaki-antik-kentte-rezil-goruntu-savciliga-suc-duyurusunda-bulunuldu?paging=3