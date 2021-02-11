Kebikeç… Serdar Korucu: Ermenilerin kalbi Musa Dağı’nda kaldı

DUVAR – Kebikeç’in bu haftaki konuğu Aras Yayınları’ndan çıkan “Sancak Düştü” ve “Ahalinin Gidişi” kitaplarının yazarı gazeteci Serdar Korucu. Korucu bu çalışmalarıyla, 1930’larda Ermeni meselesini farklı kaynaklar ışığında yeniden ele alıyor.
Լոյս ի լուսոյ
DUVAR – Kebikeç’in bu haftaki konuğu Aras Yayınları’ndan çıkan “Sancak Düştü” ve “Ahalinin Gidişi” kitaplarının yazarı gazeteci Serdar Korucu. Korucu bu çalışmalarıyla, 1930’larda Ermeni meselesini farklı kaynaklar ışığında yeniden ele alıyor.
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